"Безумная жара" на матче Спартак - ЦСКА 4 марта

Не так часто две, пожалуй, самые популярные и имеющие большие фанатские группы команды нашей страны встречаются между собой именно в рамках Кубка России. Новый виток их противостояния в этом турнире намечен на 4 марта. Встреча пройдет на стадии четвертьфинала и будет иметь огромное значение. Для "красно-белых" она и вовсе может стать судьбоносной в этом сезоне. Ведь в случае неудачи подопечные Доменико Тедеско почти на 100 процентов останутся на будущий сезон без еврокубков. Именно Кубок страны - это последний шанс "красно-белых" на попадание в Лигу Европы.

Это связано с провальным выступлением "Спартака" в чемпионате России. Несмотря на то, что народная команда обыграла в первом круге ЦСКА, она идет лишь на десятом месте после осенней части турнира. Тогда как армейцы уверенно держатся в лидирующей пятерке, заметно оторвавшейся от большой группы середняков. Так что ЦСКА почти наверняка попадет в еврокубковую зону в РПЛ. И даже вполне может рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов. Для этого подопечным Виктора Гончаренко надо завоевать медали чемпионата. "Спартаку" же до медалей в этом сезоне точно не дотянуться.

Даже не нужно говорить, что на матчах между "Спартаком" и ЦСКА всегда аншлаг. Тем более, когда эти клубы построили в недавнем прошлом свои собственные комфортабельные арены. Нынешнее дерби пройдет на поле "красно-белых". Игра на "Открытие Арене" начнется в 19 часов 30 мин. На официальном билетном портале "красно-белых" можно уже сегодня заказать билеты на "дерби всея Руси". Чтобы купить заветные квитки, вам надо выбрать удобные для себя места на спартаковском стадионе и оформить онлайн-заявку.

Кстати, на официальном сайте ФК Спартак продаются билеты и на другие домашние матчи "красно-белых". А поддержка "Спартаку" сейчас нужна как никогда. Команда, которая по ходу этого сезона была перестроена (речь о составе и тренере), находится в поиске оптимальных сочетаний и игровых связей. Конечно же, это сказывается на результатах. Но фанаты "Спартака" всегда до конца поддерживают своих любимцев, поэтому нет сомнений, что и весной трибуны будут заполняться. А уж на матче против ЦСКА наверняка будет аншлаг. Здесь ведь не только интересен сам результат, но и любопытно посмотреть на противостояния лидеров команд. Например:

Бакаев против Влашича;

Джикия против Чалова;

Зобнин против Марио Фернандеса.

В кубковой встрече не может быть ничьи, поэтому борьба наверняка будет бескомпромиссной до последней секунды игры.

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