В преддверии матча ЦСКА - Зенит 22 марта

Необычная расстановка сил наблюдается в нынешнем сезоне в российском чемпионате. Команды расслоились на несколько групп, но особняком стоит питерский "Зенит", оторвавшийся от конкурентов на значительное расстояние. В весенней части сезона команда Сергея Семака попытается не растранжирить заработанный в прошлом году гандикап. Одной из серьезнейших проверок для Дзюбы и компании станет матч 23-го тура на выезде против столичных армейцев. Кстати, на билетном портале армейцев можно купить билеты не только на этот, но и на другие поединки "красно-синих".

В последнее время ЦСКА и "Зенит" играют друг с другом с переменным успехом. Если брать пять прошлых матчей то у команд по одной домашней победе и три ничьи. Если брать поединки только в Москве, то "сине-бело-голубые" побеждали последний раз армейцев на их поле аж в 2014 году. Тогда игра завершилась со счетом 1:0 в пользу питерского клуба. А вот как заканчивались последующие матчи в Москве между этими соперниками:

12 сентября 2015 г. ЦСКА - "Зенит" 2:2;

4 марта 2017 г. ЦСКА - "Зенит" 0:0;

22 октября 2017 г. ЦСКА - "Зенит" 0:0;

11 ноября 2018 г. ЦСКА - "Зенит" 2:0.

Битва двух столиц продолжится 22 марта 2020 года. В 16.30 команды встретятся на "ВЭБ Арене", чтобы в очередной раз порадовать публику искрометным футболом. Купить билеты на эту игру можно на странице официального сайта ЦСКА. Советуем поторопиться, ведь поединки между двумя самыми титулованными командами нашей страны двадцатого века практически всегда проходят при полном аншлаге. На сайте вы можете выбрать понравившиеся места и заказать билеты в режиме реального времени.

Для ЦСКА каждый матч весенней части чемпионата будет иметь огромное значение. Армейцы ведут отчаянную борьбу с тремя конкурентами за призовые месте, дающие право на участие в Лиге чемпионов. Подопечным Виктора Гончаренко нужно минимизировать очковые потери, если они хотят попасть в Лигу чемпионов минуя отборочный раунд. Для этого "красно-синим" нужно занимать второе место. Сделать это будет непросто, ведь в конкурентах у московского клуба "Краснодар", Ростов" и столичный "Локомотив". Пока что непонятно, собирается ли армейский клуб серьезно усиливаться в межсезонье. Но, скорее всего, тренерскому штабу придется рассчитывать на имеющихся в распоряжении футболистов. Матч против "Зенита" станет для ЦСКА серьезной проверкой на прочность.

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