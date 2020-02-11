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11 февраля 2020 11:08  [714] Завершена рекультивация шламонакопителя "Белое море" в Дзержинске
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Фоторепортажи

Конец "Белого моря"

11 февраля 2020 14:20  [424]

Ликвидация шламонакопителя "Белое море" в Дзержинске завершилась. По специальной мембранной технологии на объект были уложены защитные слои. Весной территорию покроют газоном. На другом крупном объекте накопленного экологического ущерба, полигоне ТБО "Игумново", работы по рекультивации находятся на финальной стадии. Официальный срок сдачи объекта - апрель 2020 года. Фотографии Анастасии Макарычевой.

Конец Белого моря
Конец Белого моря
Конец Белого моря
Конец Белого моря
Конец Белого моря
Конец Белого моря
Конец Белого моря
Конец Белого моря
Конец Белого моря
Конец Белого моря
Конец Белого моря
Конец Белого моря

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