Конец "Белого моря"

Ликвидация шламонакопителя "Белое море" в Дзержинске завершилась. По специальной мембранной технологии на объект были уложены защитные слои. Весной территорию покроют газоном. На другом крупном объекте накопленного экологического ущерба, полигоне ТБО "Игумново", работы по рекультивации находятся на финальной стадии. Официальный срок сдачи объекта - апрель 2020 года. Фотографии Анастасии Макарычевой.