СУ СК просит нижегородцев помочь найти свидетеля преступления на кладбище Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

СУ СК просит нижегородцев помочь найти свидетеля преступления на кладбище. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления.

Следователями следственного отдела по Сормовскому району расследуется уголовное дело, возбужденное по факту покушения на изнасилование по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ.

По версии следствия 17 ноября 2019 около 15 часов 32-летний мужчина, находясь на территории кладбища "Ново-Сормовское", напал на молодую женщину и попытался ее изнасиловать. Проходящий мимо мужчина, увидев происходящее, закричал, чем спугнул злоумышленника. В результате, свидетель помог женщине не стать жертвой тяжкого преступления.

Подозреваемый задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. Он не имеет постоянного места жительства.

Следователи СК обращаются к жителям Нижнего Новгорода и в особенности и к мужчине, предотвратившему совершение преступления, для выяснения всех обстоятельств. Телефон для связи: 8-920-069-50-47.