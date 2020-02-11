Нижегородец, обвиняемый в серии изнасилований девочек, пойдет под суд Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Нижегородской области, который обвиняется в изнасиловании нескольких малолетних девочек, причем ряд преступлений он совершил, угрожая убийством. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Следователи установили, что нижегородец некоторое время находился во Владимирской области, где сожительствовал с местной жительницей. Мужчина занимался частным извозом.

В середине 2019 года он, с разрешения сожительницы, повез кататься на машине 9-летнюю дочь женщины. Доехав до леса, он изнасиловал ее. Девочка рассказала обо всем бабушке, которая обратилась к правоохранителям. .

После этого мужчину задержали и в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый ранее неоднократно совершал аналогичные преступления в отношении девочек.

Установлено, что мужчина еще в 2014 году изнасиловал двух 15-летних девочек и одну 19-летнюю девушку.

Экспертиза показала, что мужчина вменяемый, но страдает хроническим алкоголизмом. Ранее нижегородец был неоднократно судим, в том числе за убийство. Во всех преступлениях он признался.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам пяти преступлений - "Изнасилование, спряженное с угрозой убийством" (п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ), "Изнасилование несовершеннолетней" (п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ), "Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней", (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и "Вступление в половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" (ч. 1 ст. 134 УК РФ).

В настоящее время расследование уголовных дел завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.