Нижегородский завод "Красное Сормово" в мае приступит к строительству краболовов Бизнес

Проект краболова Фото: предоставлено заводом "Красное Сормово"

Нижегородский завод "Красное Сормово" в мае 2020 года приступит к строительству пяти краболовных судов. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской судоверфи.

Планируется, что закладка киля каждого краболова проекта КСП01 состоится в мае 2020 года с передачей первого судна в 2023 году, четырех последующих – в 2024 году.

Судна будут строиться по заказу компаний-участников "Северо-Западного рыбопромышленного консорциума".

Проектантом судна выступает ООО "МИБ-дизайн-СПб", рабочую конструкторскую документацию готовит ООО "Волго-Каспийское ПКБ".

Суда проекта КСП01 предназначены для промысла камчатского краба, краба Опилио (снежный краб) и других разновидностей на глубинах от 20 до 400 м.

Длина краболова, который начнет строить "Красное Сормово", составляет 62 метра, ширина – 15 метров. Объем цистерн живого краба равен 60 кв. метра.

Краболовы предназначены для эксплуатации в Северной Атлантике, включая Баренцево, Норвежское, Гренландское и арктические моря.