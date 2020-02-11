Последние новости рубрики Бизнес
11 февраля 2020 19:06  [110] Нижегородский завод "Красное Сормово" в мае приступит к строительству краболовов
11 февраля 2020 18:09  [118] Нижегородский музей стал победителем всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года"
11 февраля 2020 17:13  [182] Нижегородские пункты переработки древесины поставят на учет
11 февраля 2020 16:52  [223] Нижегородская область увеличила экспорт в Японию на 34% - до $11 млн
11 февраля 2020 12:03  [509] "Транснефть-Верхняя Волга" завершила реконструкцию нижегородских участков МН Сургут-Полоцк
11 февраля 2020 11:12  [608] НБД-Банк обновил тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию предпринимателей
11 февраля 2020 09:11  [1453] Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту создания фиктивного юрлица
10 февраля 2020 10:40  [1133] Управляющая компания в Сормовском районе подозревается в неперечислении 4 млн рублей на счета "Теплоэнерго"
08 февраля 2020 13:49  [2239] Руководители госструктур ответят на вопросы нижегородских предпринимателей 10-14 февраля
08 февраля 2020 12:43  [1973] Организации по переработке рыбы планируется поддержать из областного бюджета
Бизнес

Нижегородский завод "Красное Сормово" в мае приступит к строительству краболовов

11 февраля 2020 19:06  [110] Бизнес
Проект краболова

Проект краболова

Фото: предоставлено заводом "Красное Сормово"

Нижегородский завод "Красное Сормово" в мае 2020 года приступит к строительству пяти краболовных судов. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской судоверфи.

Планируется, что закладка киля каждого краболова проекта КСП01 состоится в мае 2020 года с передачей первого судна в 2023 году, четырех последующих – в 2024 году.

Судна будут строиться по заказу компаний-участников "Северо-Западного рыбопромышленного консорциума".

Проектантом судна выступает ООО "МИБ-дизайн-СПб", рабочую конструкторскую документацию готовит ООО "Волго-Каспийское ПКБ".

Суда проекта КСП01 предназначены для промысла камчатского краба, краба Опилио (снежный краб) и других разновидностей на глубинах от 20 до 400 м.

Длина краболова, который начнет строить "Красное Сормово", составляет 62 метра, ширина – 15 метров. Объем цистерн живого краба равен 60 кв. метра.

Краболовы предназначены для эксплуатации в Северной Атлантике, включая Баренцево, Норвежское, Гренландское и арктические моря.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph