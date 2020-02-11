Печать в типографии чаще всего заказывают по уже готовому образцу

Для того, чтобы получить какой-либо печатный вариант журнала, книги и т.д., нужно обращаться в типографию. Ведь только им под силу с простых листов сделать общий и цельный экземпляр. В таком месте всегда можно заказывать печать каталогов в любом количестве, которое только потребуется. А за тем, чтобы все было качественно и правильно следят несколько специалистов из типографии.

Чтобы заказать печать в типографии нужно:

подготовить образец готового варианта;

обратиться в типографию за созданием самого макета;

выбрать сорт бумаги на которой будет печататься данный материал;

бумага может быть как лакированной, так и с шелкографией, чаще всего ее используют для создания рекламных объявлений;

указать число экземпляров.

Чаще всего печать выполняется либо цифровым, либо офсетным способом.

Цифровая печать не занимает много времени, так что она часто пользуется популярностью для создания рекламных брошюр, каталогов и тд. И при этом всегда можно быть уверенным, что все образцы будут точной копией друг друга даже при использовании различных оттенках. Также почти исключена ошибка из-за человеческого фактора.

А вот офсетный способ применяется для печати каталогов в большом количестве с использованием различных сочетаний и оттенков. Такие изображения имеют свою контрастность, которая поражает. Такую печать можно осуществлять на бумаге, виниле, картоне.

Компания «Экспресс Типография» создает различные рекламные каталоги в любом количестве. И вместе с тем, здесь можно заказать создание рекламного материала после обсуждения предпочтений заказчика. Всю работу над каталогом от начала и до конца можно поручить компании «Экспресс Типография», и быть уверенным в качественно выполненной работе и соблюдении всех сроков.

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