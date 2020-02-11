Развитие детей от 4 до 5 лет вместе с Академией Любознательности

Ребёнок достиг возраста 4 лет. Подвижный, уверенный в себе и ловкий малыш с каждый днём становится всё более быстрым, умным и энергичным. Непоседа с радостью использует все свои возможности по максимуму. При этом он уже способен сосредотачиваться на одном виде занятия, проводить время за спокойными играми. В этом возрасте у ребёнка неплохо развита координация движений, он интересуется строением окружающего мира, предназначением предметов и явлений.

Детская любознательность безгранична. Чем больше непоседа узнаёт нового, тем больше у него возникает вопросов. Как рассказать маленькому почемучке о простых и сложных вещах? Как помочь ему объять необъятное? Предлагаем заглянуть в Академию Любознательности и найти ответы на вопросы из самых разных областей знаний.

В разделе по возрастным группам «4 – 5 лет» https://academy-of-curiosity.ru/category/stati/vozrastnye-gruppy/4-5-let/ вы узнаете, что должен знать и уметь ребёнок в этом возрасте, каковы особенности его памяти и внимания, как развивать математические навыки и логическое мышление. Здесь же представлены те умения, которые способен демонстрировать четырёхлетка. Если ваш малыш не соответствует части из них, то это не повод расстраиваться. В наших материалах вы найдёте, как заинтересовать кроху на выполнение упражнений и восполнить «пробелы» в знаниях.

Всё больше совершенствуется речь ребёнка, продолжает тренироваться воображение. В 4-5 лет стоит предлагать непоседе разные виды совершенствования творческих навыков, музыкального слуха, сенсорики. Не забывайте уделять внимание физическому развитию малыша. Активные игры и прогулки на свежем воздухе укрепляют двигательные навыки крохи.

Залог успешного освоения новых знаний и умений для детей 4-5 лет – желание самого ребёнка. Поэтому очень важно вовремя поддерживать стремления непоседы к изучению мира и самого себя. Внимание со стороны мамы и папы к словам и рассуждениям малыша в этот период – одна из первостепенных задач. Чем больше ответов на свои вопросы будет находить дошкольник, тем легче он будет переходить к освоению нового.

Немалое значение имеет игровая деятельность ребёнка. В Академии Любознательности https://academy-of-curiosity.ru/ подобраны тематические задания, с помощью которых можно отправиться в увлекательное путешествие по сказке или принять участие в занимательном квесте. А если в вашем ребёнке живёт дух экспериментатора и первооткрывателя, предлагаем провести интересные опыты в домашних условиях. Познавайте мир вокруг нас вместе с Академией Любознательности!

ИП Дьяченко Ирина Сергеевна ИНН: 230810282573 ОГРНИП: 315230800008031

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