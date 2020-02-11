Как выгоднее лететь в Египет?

Итак, вы надумали лететь в Египет? А теперь информация для Вас, которая может оказаться полезной:



Начнём с информации о часовых поясах.



Если вы купили авиабилеты на рейс Москва - Египет и прибыли по месту назначения в зимнее время, переведите стрелки своих часов на один час назад. Там такое время!



В летнее время переведите их на два часа назад, а то на всех раутах будете появляться невовремя.



Сразу встаёт вопрос о валюте Египта, как и где ею обзавестись.



Официальной валютой Египта является египетский фунт EGP. Для сопоставления: 10 EGP1. 82-1, 83 USD.



Долларами США вы можете рассчитываться повсюду, их в Египте принимают везде. Но рассчитываться ими невыгодно, пересчитайте цены на доллар и вы поймёте. Лучше обменять доллары или сразу в аэропорту, либо наведавшись в какой - либо банк поблизости, ведь коммерческие банки работают в ночное время и даже без выходных.



Регламент работы обычных банков составляет с 10 00 до 14 00 и после обеда с 18 00 до 21 00 местного времени.



Обменять валюту можно прямо в отелях или гостиницах. Кредитная карта поможет везде рассчитываться без всяких проблем.



Виза для российских граждан, нужна ли?



Владение визой граждан России дает им право легко и спокойно въехать в Египет. Никаких препон не будет. Некоторые оформляют ее заранее. Не беспокойтесь! В том случае, если её у вас её нет, вы можете оформить её прямо в аэропорту по месту прибытия. Стоимость её сравнительно небольшая - всего $15 - $17 за месячный срок пребывания в Египте. К вам подойдут сотрудники таможенной службы, спросят у вас заграничный паспорт, естественно непросроченный, билет на обратную дорогу, ваучер туриста и медицинский страховой полис.



Вы должны все это иметь.



Аэропорты Египта, которые обслуживают основные курорты Египта.



Египет богат аэропортами, имеющими статус международных, пропускная способность их составляет более 10 миллионов пассажиров в год. Самый крупный аэропорт располагается в Каире. Это аэропорты - Хургады и Шарм-Эль-Шейх "Рас-Назрани", есть международный аэропорт "SSH". Не так давно открыт аэропорт "Терминал 1", его две взлетные полосы составляют протяженностью по 3 километра. Аэропорты обслуживают основные курортные центры Египта: Дахаба, Нувейбы, Табы и другие.



На чём поедем?



Итак, вы прилетели в Египет, а именно в Каир. Из аэропорта в город лучше и быстрее добраться на такси. Ценапримерно $10. К аэропортам обычно подъезжает транспорт принимающего отеля. Знайте это, уточните заранее, будет ли вас ждать транспорт. Встаёт вопрос, какими же видами транспорта пользуются в Каире? Это - специальные междугородние автобусы для неблизких расстояний.



На близкие расстояния имеются маршрутные такси. Это очень удобно, но небезопасно: тесно в часы пик, транспорт очень маневренный, юркий. Между крупными городами сообщение осуществляется при помощи авиалиний, которыми опутана вся сеть городов Египта. Есть и железнодорожный транспорт. В городах функционируют обыкновенные автобусы и уже упомянутые такси.



В Каире имеется метро протяженностью 18, 2 км, со стандартной колеей (1435 мм), станции метрополитена очень красивые, уютные, с некоторой долей шика и лоска. Станции с каждым годом всё добавляются и добавляются.



Теперь мы вам расскажем о погоде и климате Египта.



Естественно, в Египте вы не замерзнете. Климат здесь жаркий, тропический. Средняя температура в летние месяцы доходит до + 40 °С. А зимой - "очень холодно", всего + 20 ° С. Пакуя свои чемоданы, не забудьте всё -таки о лёгкой куртке, возвращаясь из ресторана вечером, вы можете продрогнуть.



За стол, господа!



Пища в Египте ну очень вкусная! И это благодаря применяемым специям. Самое любимое составляющее всех рецептов - это мясо и ещё раз мясо. Но только не свинина! Ну не едят её там! Очень любимы овощи: и свежие, и жареные, вареные, тушёные, чередование их с мясом придаёт блюдам безукоризненный вкус. Одним из любимых блюд, предлагаемых нашим туристам и оцененных ими, является бобовый бургер - бабагануш. В ресторанчиках вам подадут люля - кебаб, шашлык, запеченную птицу. Любители могут попробовать блюда из морепродуктов, ассортимент этих блюд весьма велик. Ко всем мясным блюдам принесут вкусный местный соус. Запивают мясные блюда чаем "Каркаде", его ещё называют "напиток фараонов".

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