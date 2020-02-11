Каким образом можно получить паспорт Доминики?

Доминика – привлекательная в плане инвестиций страна для многих иностранцев. Но их интересует не иммиграция, а получение паспорта и гражданства. Получить паспорт Доминики сегодня можно дистанционно, не посещая остров и не проживая в стране. Специальная Правительственная программа действует уже давно и предлагает два способа для получения гражданства.

Способы получения паспорта Доминики для иностранцев

Гражданство Доминики для иностранцев имеет ряд преимуществ. К ним относится возможность путешествовать без визы во многие страны мира, вести бизнес на выгодных условиях, благоприятный налоговый климат, нулевая ставка налогообложения доходов и дивидендов.

Получить гражданство через ПМЖ можно не раньше, чем через семь лет, но и есть и другие быстрые способы. Например, можно инвестировать в экономику страны или внести безвозвратный взнос в специальный Правительственный Фонд.

Размер безвозвратных инвестиций зависит от количества претендентов, при этом кроме самого заявителя, это может быть его супруга, дети, иждивенцы, родители. Например, сумма инвестиций составляет 100 тысяч долларов, если получить гражданство планирует только заявитель.

Если получают гражданство инвестор с супругой, то эта сумма составляет уже 175 тысяч долларов. При условии получения гражданства за инвестиции, независимо от количества членов семьи претендента, необходимо инвестировать в экономику не менее 200 тысяч долларов с обязательной уплатой Правительственного сбора.

Основные требования к соискателю и его семье

Перейдя по ссылке https://uae-consult.com/, можно подробнее ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к соискателям. Получить паспорт могут совершеннолетние граждане других государств, у которых нет судимостей, при этом они должны подтвердить законное получение своих доходов.

У них не должно быть запретов и ограничений на въезд в такие страны, как США, Великобритания, Европейский Союз. Каждый претендент проходит обязательную проверку в независимом детективном агентстве, поэтому у него должна быть положительная кредитная история, отличная деловая и личная репутация.

Еще одним обязательным требованием является крепкое здоровье, что подтверждается медицинской справкой соответствующего образца (включая отрицательный результат на СПИД). Оформить гражданство острова Доминики можно без прохождения собеседования и дистанционно.

На первом этапе следует подготовить пакет документов согласно утвержденному Правительством списку, а также оплатить все сборы и пошлины, услуги детектива и т.д. После этого переводится сумма инвестиций на Правительственный счет Доминики и выполняется проверка претендента.

После проверки все члены семьи и сам инвестор подписывают присягу, после чего они получают паспорта и сертификаты натурализации курьерской доставкой. В процессе оформления гражданства необходимо оплатить сбор за заполнение заявки, услуги детективов, получение сертификата натурализации.

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