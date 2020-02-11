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Общество

Движение транспорта на ул.Таллинской перекроют более чем на месяц

12 февраля 2020 12:52  [68] Общество

Фото: Яндекс. Карты

Движение транспорта на ул.Таллинской в Нижнем Новгороде перекроют более чем на месяц. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Речь идет об участке улицы Движенцевна между домами №5 и №9А.

Перекрытие движения обусловлено ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Таким образом, движение транспорта будет запрещено до 22:00 20 марта 2020 года.

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