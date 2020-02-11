Движение транспорта на ул.Таллинской перекроют более чем на месяц

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Движение транспорта на ул.Таллинской в Нижнем Новгороде перекроют более чем на месяц. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.
Речь идет об участке улицы Движенцевна между домами №5 и №9А.
Перекрытие движения обусловлено ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Таким образом, движение транспорта будет запрещено до 22:00 20 марта 2020 года.
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