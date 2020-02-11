Что посмотреть в Катании на Сицилии - 6 мест, которые «взорвут» Ваш тур в Италию

Итак, что Вам стоит посмотреть на Сицилии, в Катании? Смотреть можно и на машине, и самостоятельно, пешком. Предлагаем 6 самых «крутых» мест, поражающих воображение туриста.

1. На 1-м месте мы поставили вулкан «Этна».

Это гигантский вулкан, который знают и «любят» все сицилийцы. Его вид и горизонты, которые открываются с его «вершины» по-настоящему захватывают дух. На нем есть более 100 кратеров и часть из них – действующие. Сейчас этот вулкан «спит», но даже небольшие землетрясения повергают в страх местных жителей.

Еще в феврале 2017 года этот Вулкан извергался.

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2. Берег Циклопов («Ривьера дей Циклопи»).

Предлагаем Вам посетить 1 из самых живописных пляжей Италии. Здесь вы сможете посмотреть на гигантские круглые скалы, которые стоят по отдельности вдоль морского побережья. Лучше всего смотреть на них сквозь утренний туман.

Этот берег был «придуман» в честь 1 из легенд, связанных с Одиссеем. Поэт Гомер упомянул, что именно на этом побережье жил циклоп «Полифем».

3. Рынок рыбы и морепродуктов «Пискария»

Если вы приехали в Катанию на Сицилии, то просто обязаны посмотреть его «жемчужину» - рыбный рынок «Пескария». Это самое сердце итальянского приморского городка.

Лучше всего приезжать сюда в субботу утром.

Здесь вас ждет:

Живое общение с рыбаками и бурное обсуждение «условий сделки» с помощью жестов;

Более 100 запахов различных видов рыб;

Меч-рыба, свежие омары, морские ежи и угри. Все по низким ценам;

Встав в субботу утром, пройдите «натощак» мимо фонтана Аменано на юго-запад. Неподалеку от площади «Пьяцца-дель-Дуомо» вас будет ждать рыбный рынок (далее найдете его по запаху). Обязательно возьмите с собой фотоаппарат.

4. Что ещё стоит посмотреть на Сицилии, в Катании? Конечно Римский театр и Одеон

Если идти на запад от уже упомянутой выше площади, то вы пройдете напрямую к центру древней части Катане, из которого и «проросла» вся Катания.

В самом центре, на небольшой возвышенности, Вы сможете погулять по Древнему Акрополю. Если спуститься с этого холма на юг, то вы выйдете как раз к древнегреческому театру. Из этого театра когда-то давно римляне сделали баню и Одеон. Сегодня театр окружен более современными домами. Найдите дом по адресу Эмануеле, 266. Там вы сможете войти в древний театр и завершить «квест дня».

5. Парк «Вилла Беллини».

Это очень живописный античный греческий парк. Здесь вы сможете насладиться аллеями, лестницами, утопающими в зелени и пальмах.

Помимо этого, здесь вам составят компанию:

Фонтаны;

Пруды;

Скульптуры;

Цветочные клумбы;

Инсталляции.

Рекомендуем взять с собой пиццу.

6. Парк развлечений «Этналенд».

Это самый большой парк развлечений на Сицилии. Его построили в Катании в начале 2000-х.

Здесь будет весело и интересно и детям, и взрослым. Создатели парка постарались взять все самое лучшее из известного «Диснейленда» и расположить это у горы Этна.

Здесь есть:

Американские горки;

Динозавры;

Лазерное шоу;

Многое другое.

В общем, посетите эти 6 мест и попробуйте потом сказать, что неделя в Катании на Сицилии прошла «скучно».

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