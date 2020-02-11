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Где купить электрические самокаты KUGOO

12 февраля 2020 12:55  [44]

Представительство завода JILONG предлагает электросамокаты его производства. Например, модель Kugoo S3 Jilong, которая обладает собственными преимуществами перед другими моделями производителя. Это практичное средство передвижения с высокой мобильностью и компактностью по приемлемой стоимости. На сайте интернет-магазина представителя можно приобрести разные варианты электрических самокатов модельного ряда этого бренда. Они представлены в разных ценовых категориях.

Модельный ряд KUGOO

  • S3 и S3 PRO.
  • M4 и M4 PRO.
  • M2 и M2 PRO.
  • M5.
  • ES2, ES3.
  • S4.
  • C1.
  • G1.
  • G-BOOSTER.
  • MAX SPEED.

Производитель создает модели электросамокатов, которые пользуются спросом во всем мире. Они заслужили признание у потребителей благодаря своим несомненным качествам. К ним относят:

  • Мягкая подвеска, созданная на основе современных технологических решений специально для комфортного передвижения.
  • Сертификаты соответствия подлинности продукции (страховка от приобретения копий и подделок, заказ оригинальных самокатов у официального представителя производителя).
  • Корпус создан из высокопрочного авиационного алюминиево-стального сплава, благодаря чему самокаты имеют долгий срок службы.
  • Дисковые тормоза созданы из нержавеющей стали, отсутствие скрипов при движении и износа тормоза.
  • Продукция производителя сертифицирована в Российской Федерации и странах СНГ.
  • Наличие функциональных жидкокристаллических дисплеев, он позволяет управлять транспортным средством, используя встроенные функции.
  • Защита от влаги и пыли IP54, комплектующие самокатов неподвержены внешним воздействиям при попадании брызг и влаги.
  • Светодиодные фары третьего поколения, они позволяют увеличить дальность видимости до десяти метров в темное время суток.

Самокаты являются удобным средством передвижения в условиях городских улиц. Их все чаще можно увидеть в крупных мегаполисах и больших городах, а также в разных населенных пунктах. Такие устройства идеальны для того чтобы быстро добраться до нужного места, минуя дорожные пробки и не сталкиваясь с проблемами проезда в общественном транспорте.

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