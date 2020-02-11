Устройство пола в дачном домике

В данной статье мы рассмотрим вопросы устройства пол в загородном доме. В дачном домике можно соорудить легкий и практичный деревянный пол. Причем, независимо от размеров и площади, такой пол будет служить прекрасным образом. Наступая на дерево, проникаешься невесомостью расположенного под ногами покрытия. Устройство деревянного пола является основным этапом в дачном строительстве.



Для благоустройства своего участка следует прибегнуть к нескольким советам, которые подскажут правильное устройство деревянного пола для модульного дачного домика самостоятельным образом.



В качестве основных составляющих деревянного пола выступают бревна или брусья. Их утапливают в ниши для создания несущей конструкции: на долю бревен приходится немалый вес. Именно поэтому важным моментом является сохранность самих лаг, от их прочности зависит долговечность всего пола. Информация о модульных дачных домиках, бытовках деревянных здесь.



Возникающее гниение оказывает прямое воздействие на конструкцию: снижается эксплуатационный срок. Чтобы оградить конструкцию от негативного влияния внешних воздействий, применяют обмазочные смеси - битум, мастику. С их помощью обмазываются торцы, что во многом определяет безопасность целостной конструкции.



Возможным вариантом защиты является применение рубероида. При помощи этого слоя оборачивают концы балок, оставляя торцы открытыми, ничем не обработанными. Для предохранения дома от случайных процессов гниения организовывают вентиляционные отверстия. Их иначе еще называют продухи. Назначением таких элементов служит естественное выветривание скопившейся влаги, а также конденсата. Необходимым мероприятием по защите деревянных элементов будет антисептическая обработка. Помимо биологической защиты, такая обработка обеспечит противопожарную устойчивость.



Для защиты половой конструкции характерной будет защита от холода. Раньше в качестве защиты выступал утепленный черновой пол, в который сыпали опилки и землю. При этом использовали черепные бруски в качестве несущего элемента, воспринимающего нагрузку от засыпки. В настоящее время мероприятия по утеплению значительно упростились. Используемые легкие материалы без каких-либо усилий можно закрепить на сетке. Не стоит забывать и про сам гидроизоляционный слой.



Организация чистого пола потребует точности размещения лаг. Кроме того, устройство чистого пола предусматривает завершенность всех процессов утепления. В случае с разреженными лагами, когда необходимой является равномерная нагрузка, используют дополнительные лаги, на которые стелют половую доску. Толщина элемента должна быть не менее 35 мм.



Крепление первой доски начинают, отступив от стены на 1 см. Последующие доски стягивают клиньями, таким образом, не оставляя зазоров. Расклинив каждую доску, следует убедиться в отсутствии зазоров, после чего прибить ее. На завершающем этапе укладки следует проконтролировать деревянный пол на наличие скрипов, “играние”. Для этого передвигаются вдоль лаг и наблюдают за их поведением.



После того, как все готово, приступают к шлифовке поверхности. Для низкосортного древесного материала применяют также циклевку. Результатом таких мероприятий является гладкая поверхность, на которую впоследствии наносят защитный слой.

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