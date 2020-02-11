Мамба добавила функцию поиска партнера по тегам

Популярный российский сайт знакомств Мамба разработал и внедрил новую функцию: теперь поиск партнера здесь можно осуществлять с помощью тегов.

Раньше поиск на сайте осуществлялся с помощью поисковых фильтров. Можно было выбрать возраст, пол, геопозицию, рост, цель знакомства и другие параметры. Однако, чтобы найти человека с похожими увлечениями, — нужно было зайти на его анкету.

С внедрением новой функции поиск на Мамбе становится намного гибче: партнеров можно искать с помощью тегов, в которых они могут указать любую информацию о себе, в том числе увлечения, хобби и даже названия любимых сериалов.

Теги — это динамичная функция. Любой пользователь самостоятельно может прописать любое количество тегов, а со временем удалить ненужные или добавить новые. Чаще всего теги содержат информацию об увлечениях и хобби. Таким образом, теги стали одним из дополнительных инструментом для самопрезентации, который позволяет сообщить еще больше информации о себе. Также теги помогают в поиске партнеров с похожими интересами. По мнению создателей сайта, совпадение увлечений — хороший повод для знакомства.

По словам руководителя мобильного направления Мамба Виталия Борисова данный функционал начали разрабатывать довольно давно, но только недавно стало возможным его внедрение. Пришлось полностью переработать всю поисковую фильтрацию, а также обновить дизайн сайта. Создатели Мамбы уверены: возможность проставлять теги в анкетах поможет облегчить людям поиск себе подобных и увеличит шанс встретить свою вторую половинку.

Директор по маркетингу Мамбы Петр Бойцов рассказал, что с момента добавления возможности ставить теги, функцией воспользовалось более 500 тысяч пользователей. При этом женщины используют теги чаще чем мужчины примерно вдвое. На сегодня уже создано 50 тысяч уникальных тегов.

Среди популярных женских интересов в ТОП-5 входит: чувство юмора, чтение книг, позитивное общение, саморазвитие и животные. В пятерку самых популярных мужских интересов кроме позитивного общения и саморазвития вошли еще также автомобили и фильмы.

О КОМПАНИИ

Мамба — популярный российский сайт знакомств, на котором зарегистрировано более 40 млн пользователей со всего мира. Каждую минуту на сайт заходит 100 тысяч человек, треть из них — новые пользователи. Ежедневно сайт обеспечивает 3 млн новых знакомств.

18+

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.