Наушники для спорта: беспроводные модели, на которые стоит обратить внимание

Не представляете тренировок без любимых треков? Беспроводные наушники позволят наслаждаться музыкой на пробежке и в спортзале. О моделях, пользующихся популярностью у спортсменов, рассказывают эксперты прайс-агрегатора «Е-каталог».

Стильная новинка от JBL

Беспроводные внутриканальные наушники JBL Reflect Flow, появившиеся на прилавках в конце 2019 года, получили невероятное количество положительных отзывов и за первые дни продаж вошли в топ спортивных моделей.

Производитель позаботился о том, чтобы зарядное устройство было всегда под рукой. JBL Reflect Flow комплектуются компактным чехлом из ударопрочного пластика, являющимся переносной зарядной станцией.

Благодаря удобным и надежным фиксаторам Freebit наушники идеально сидят в ушной раковине и не выпадают даже во время интенсивных тренировок или пробежек. Для управления звонками и переключения треков предусмотрена механическая клавиша, которая есть на каждом из сателлитов. Удерживая ее, можно получить доступ к голосовому ассистенту.

Автономность устройства — одна из лучших среди конкурентов. Без подзарядки Reflect Flow гарантируют до 10 часов прослушивания музыки. При необходимости подзарядить устройство можно в перерывах между тренировками. Пауэр-кейса хватит на две подзарядки, что в два раза увеличивает время работы гарнитуры.

Выбор настоящих спортсменов



Beats Powerbeats Pro — новая модель знакомой многим спортсменам линейки, которая лишилась соединительного кабеля и стала беспроводной. Добавьте к этому усиленную защиту от влаги и пота — и вы получите идеальные наушники для спорта!

Регулируемые ушные фиксаторы из мягкого пластика, а также насадки четырех разных размеров позволяют комфортно использовать устройство и надежно удерживают его время интенсивных тренировок, пробежек и другой физической активности.

Одного заряда батареи хватает на 9 часов прослушивания любимых треков без подзарядки. Футляр для хранения со встроенным аккумулятором увеличит автономность работы до 24 часов. Установите в него гарнитуру на время, пока вы ее не используете, и она тут же начнет заряжаться.

Производители предусмотрели функции сенсорного воспроизведения, когда оба наушника находятся в ушах, и приостановки звучания трека, когда один из них вынут. Увеличить громкость, переключить дорожку, перемотать трек можно через голосового ассистента или с помощью кнопок на корпусе.

Вакуумная конструкция Powerbeats Pro надежно изолирует от внешних шумов, обеспечивает мощный звук, глубокий бас, сбалансированное и чистое звучание.

Спорт, музыка и никакого постороннего шума



Спортивные наушники Сoни (Sony WF-SP700N) — одни из немногих беспроводных наушников, поддерживающих функцию активного шумоподавления ANC. Стильный дизайн, великолепное звучание, защита от влаги и пота, надежный ушной фиксатор, предотвращающий выпадение, — неполный перечень основных преимуществ устройства. В модели использована технология цифрового шумоподавления, которая отсекает все посторонние звуки и позволяет полностью сконцентрироваться на тренировке. А режим окружающего звука через внешние микрофоны дает возможность контролировать происходящее вокруг и оставаться активным собеседником для своего партнера, не прекращая наслаждаться любимыми композициями.

Автономности наушников хватает до 3–4 часов воспроизведения без подзарядки, а использование вместе с зарядным кейсом увеличивает время работы до 9 часов. Отвечать на звонки, переключать треки, находить контент, изменять громкость звучания можно в режиме hands-free нажатием одной кнопки или посредством голосового ассистента.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.