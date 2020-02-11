Мастер-класс по баскетболу прошел в Кстове при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" Спорт

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Мастер-класс по баскетболу прошел в Кстове Нижегородской области при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ". Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Первый мастер-класс по баскетболу в рамках проекта "LUKOIL Camp" Всегда в движении!" прошел в МБОУ "Средняя школа №3". Организатором спортивного мероприятия выступила Кстовская Федерация Баскетбола, которая стала одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области 2019 года.

Мастер-класс для школьников провели главный тренер молодежного проекта "ПОКОЛЕНИЕ-НН" баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Марко Нестерович и главный тренер баскетбольного клуба "Кстово" Артур Саркисян.

"Спортивные игры всегда привлекают своей эмоциональностью и динамикой событий. Развитие и популяризация командных игровых видов спорта, в том числе баскетбола, – одна из возможностей решения проблемы малоподвижного образа жизни. Благодаря реализации программы Lukoil Camp "Всегда в движении", через игровые упражнения дети будут получать необходимую информацию о здоровом образе жизни и приобретать различные полезные навыки в игровом процессе. Благодарим компанию "ЛУКОЙЛ", которая помогает в реализации этого социально значимого проекта на территории нашего города", - сказал председатель "Кстовской Федерации Баскетбола" Артур Саркисян.

В мероприятии принял участие заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень. Он поздравил председателя КФБ с победой, пожелал удачи и новых побед. В честь первого проведенного мастер-класса руководству школы были вручены баскетбольные мячи для дальнейших занятий.

Все ребята, принявшие участие в мастер-классе, получили памятные футболки и грамоты. С февраля по апрель будут проведены еще 7 мастер-классов в общеобразовательных кстовских школах.