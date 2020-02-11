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Бизнес

"Россети" приступают к созданию "Умных сетей" в Нижегородской области

12 февраля 2020 18:19  [31] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

"Россети" приступают к созданию "Умных сетей" в Нижегородской области. Развитие электросетевого комплекса региона обсудили губернатор области Глеб Никитин и глава "Россети Центр" (управляющая организация "Россети Центр и Приволжье") Игорь Маковский.

"Умные сети" сегодня приобретают все большее значение в жизни городов, помогая делать жизнь людей комфортнее. Нижегородская область входит в число регионов-пилотов, где реализуются такие проекты, и мы заинтересованы в том, чтобы эта работа продолжалась. Без создания эффективной энергетики сегодня невозможно и полноценное развитие экономики", - сказал Глеб Никитин.

"Умные сети" позволяют сократить время локализации технологических нарушений с 1,5 часов до 1 минуты и увеличить процент наблюдаемости с 30 до 95. Потери электроэнергии снижаются с 21% до 9%.

Сейчас реализация проекта в Нижегородской области вышла на первый этап. Игорь Маковский сказал, что в I полугодии 2020 года в регионе начнут работать сразу два городских диспетчерских пункта в Дзержинске и Арзамасе, которые станут первыми в регионе реализованными проектами программы по цифровой трансформации.

"В активной фазе реконструкции и строительства находятся цифровой район электрических сетей и подстанция "Выездное" в Арзамасском районе. Завершить работы по реализации этих проектов планируется в 2020 и 2021 годах. Основным эффектом станет значительное снижение времени восстановления электроснабжения, улучшение показателей надежности работы электроустановок и снижение операционных издержек от 20 до 40", - пояснил Игорь Маковский.

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