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Общество

Глеб Никитин вручил медали к Юбилею Победы ветеранам-балахнинцам

13 февраля 2020 12:15  [1] Общество
Глеб Никитин вручил медали к Юбилею Победы ветеранам-балахнинцам

Глеб Никитин вручил медали к Юбилею Победы ветеранам-балахнинцам

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 13 февраля посетил с рабочим визитом Балахнинский район, где поздравил с наступающим Юбилеем Победы ветеранов-балахнинцев и вручил им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Вы – главные герои нашей страны на все времена. Так было, есть и так должно быть. Ваш подвиг и ваша память дают нам защиту от любых искажений истории. Не случайно сегодня эта тема звучит на всех уровнях – вплоть до президента России. На неё он обратил особое внимание в своём ежегодном послании Федеральному Собранию. Президент в этом вопросе категоричен, говоря, что "Мы обязаны защитить правду о Победе!.." И мы её защитим – будьте уверены!" - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что одним из этапов укрепления исторической справедливости может стать присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести".

"Город трудовой доблести - это не только Нижний Новгород – Горький. Это вся область. С первых дней войны все предприятия Балахны получили оборонные заказы и выпускали мины, артустановки, корпуса гранат, огнемётов… Электростанция города стала сердцем всей горьковской промышленности. Балахнинский бумкомбинат - единственным производителем газетной бумаги в стране, поставив типографиям фронта и тыла свыше 500 тысяч тонн. На двух промкомбинатах изготовляли валенки, петлицы нового образца, конскую упряжь, санитарные носилки, военные повозки… Наши дети, ваши внуки и правнуки должны знать и о том, что более 22000 балахнинцев ушли на фронт, 7 тысяч 627 защитников погибли в боях, умерли от ран, пропали без вести. И это страшная правда, те самые факты, которые никто не смеет искажать!" - сказал глава региона, обращаясь к ветеранам.

Напомним, что 22 января Глеб Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Павлове. Одной из главных тем обсуждения стала работа по подготовке заявки на присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести".

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