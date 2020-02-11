Подарки на 14 февраля актуальны только в "конфетно-букетный" период, - опрос Общество

Фото: с сайта freestockimages.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подарки на День святого Валентина, который отмечается в России 14 февраля, актуальны только в "конфетно-букетный" период. К такому выводу пришли исследователи сервиса Superjob, работая по заказу журнала "КоммерсантЪ Деньги".

Респонденты заявили, что не готовы дарить на этот праздник своим вторым половинкам дорогие подарки. Для этого есть День рождения и День свадьбы. О готовности потратить на подарки значительную сумму заявили только 1% опрошенных.

Также стало известно, что 53% россиян вообще не собираются дарить подарки на 14 февраля, причем это равно относится и к женщинам, и к мужчинам. 23% респондентов все-таки подарят подарок супругу или супруге, 8% - любимой девушке или парню. Другие собираются поздравлять своих детей, родителей, друзей, коллег и всех женщин.

(фото с сайта: freestockimages.ru)

Исследователи пришли к выводу, что подарки на 14 февраля у влюбленных россиян дороже, чем у россиян, состоящих браке. Средний чек на подарок девушке на День святого Валентина — три тысячи рублей, жене — 2,5 тысяч рублей, парню — 1,9 тысяч рублей, мужу — 1,4 тысяч рублей.

При этом те мужчины, кто пока не отвел своих дам под венец, подарки получат дороже, чем в прошлом году. Стоимость подарка девушке не изменилась. А вот подарки мужьям и женам стали дешевле.

(фото с сайта: freestockimages.ru)

СПРАВКА:

Во многих странах мира 14 февраля отмечается праздник всех влюбленных - День святого Валентина. В этот день принято объясняться в любви и дарить любимым подарки, украшенные сердечками.

По одной из легенд, объясняющих происхождение праздника, 14 февраля (примерно в 270 году нашей эры) был казнен римский врач и священник Святой Валентин, который тайно венчал солдат-христиан, нарушая таким образом запрет императора. По другой версии, находясь в заключении, Валентин влюбился в слепую дочь своего тюремщика, которую успешно исцелил. Перед казнью святой передал возлюбленной письмо, заканчивавшееся словами "от твоего Валентина".

В России праздник стал отмечаться с начала 1990-х гг. Но ни католическая, ни православная церкви не отмечают "языческий" День всех влюбленных.