Сахалин хочет перенимать нижегородский опыт повышения производительности труда Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Нижегородское правительство представило делегации Сахалинской области успешные проекты по внедрению бережливых технологий. Об этом сообщили в объединенном проектном офисе правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом".

"Это не первая делегация, которая приезжает в наш регион для того, чтобы познакомиться с опытом внедрения бережливых технологий в совершенно разных сферах: промышленности, сельском хозяйстве, в социальной сфере, муниципальных образованиях, госучреждениях. И нам есть чем поделиться: например, по итогам прошлого года наша область стала лидером по числу предприятий, вовлеченных в нацпроект, - 87 нижегородских организаций используют бережливые технологии", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.

"Всего в 2020 году планируется реализовать более 1500 проектов в разных сферах. Особенность нашего региона в том, что бережливые технологии внедряются не только в промышленности, но и в социальной сфере, медицине, образовании", - продолжил глава региона.

В состав делегации, посетившую нижегородскую область, вошли представители правительства, учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования и администрации Южно-Сахалинска.

В течение недели гости региона познакомились с проектами в нижегородских госучреждениях и поликлиниках, центрах соцзащиты, школах, техникумах и детских садах, в ФОК "Мещерский" и в Нижегородском метрополитене.

По словам министра Сахалинской области по эффективному управлению регионом Олега Попова, больше всего сахалинцев заинтересовал опыт повышения производительности в социальной сфере.

"Не сложно внедрить новое оборудование и вложить инвестиции в проект. Гораздо сложнее отнестись к этому с душой, понимать, для чего мы это делаем и какой конечный продукт хотим получить, каким его видим и оцениваем, будь то услуга или люди, которые не болеют, грамотные ученики или забота о детях. Для меня было открытием то, как бережливые технологии внедряются в детских садах. И я очень благодарен возможности познакомиться с опытом нижегородцев, который мы будем перенимать и внедрять в наших учреждениях", - рассказал Олег Попов.

По словам главного врача поликлиники №4 Нижнего Новгорода Инны Пудовой, благодаря бережливым технологиям удалось сократить время записи на прием в регистратуре до 3 минут, увеличить пропускную способность кабинета врача-терапевта в 1,5 раза. Теперь время ожидания у кабинета врача составляет максимум 15 минут, а диспансеризацию в поликлинике можно пройти за один день.

"Сейчас пациентам нашей клиники гораздо быстрее попасть на прием - в регистратуре работает система электронной очереди, поэтому "живых" очередей в поликлинике нет. Главная задача пациента – прийти вовремя в назначенный кабинет и получить консультацию. Изменениями довольны также врачи и медсестры, потому что в течение дня и недели у них плановая, равномерная загрузка", - рассказала Инна Пудова.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе Глеба Никитина в области стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.