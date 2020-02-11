Денис Мацуев и Юрий Башмет выступят на Сахаровском фестивале-2020

Денис Мацуев и Юрий Башмет выступят на XVI Международном фестивале искусств имени Сахарова, который будет проходить в Нижнем Новгороде с 20 мая по 10 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородской филармонии им. Ростроповича.
Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Сахарова.
Также в фестивале примут участие Борис Березовский, Сергей Крылов, Эдвард Радзинский, Владимир Урюпин, Сати Спивакова, Владислав и Денис Кожухины, Дмитрий Шишкин, Людмила Берлинская, Артура Ансель, Григорий Сиятвинда и другие артисты.
На сцене Кремлевского концертного зала сыграют Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, Капелла России имени Юрлова под управлением Геннадия Дмитряка, Государственный академический русский хор имени Свешникова и ансамбль старинной музыки Ex Libris.
Всего в этом году в фестивале примут участие музыканты и коллективы из России, Италии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов.
Подробная программа будет опубликована в ближайшее время.
Продажа билетов стартует 15 марта.
СПРАВКА:
Международные фестивали искусств имени Сахарова "Русское искусство и мир" проводятся Нижегородской государственной академической филармонией с 1992 года (авторы и бессменные художественные руководители: художественный руководитель-директор филармонии Ольга Томина и - до 2006 года — руководитель Государственного квартета имени Бородина Валентин Берлинский).
Учредители фестиваля: Министерство культуры России, правительство Нижегородской области и городская администрации, Нижегородская государственная академическая филармония и Всероссийское акционерное общество "Нижегородская ярмарка". Традиционно фестиваль проводится под патронатом губернатора Нижегородской области.
В предыдущих Сахаровских фестивалях приняли участие сотни выдающихся деятелей искусств из 22 стран мира, на концертах побывали почти 170 тысяч нижегородцев и гостей региона из России и зарубежья.
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