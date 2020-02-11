Как установить накладную раковину на столешницу?

Покупая накладную раковину, пользователь отдает предпочтение эргономичности, современной моде, а также ряду других преимуществ приобретения. Но мало кто задумывается о сложностях и критериях установки, которые необходимо учитывать непосредственно перед проведением всех работ. Так, если у вас нет особых знаний о том, как правильно установить накладную раковину, воспользуйтесь нашей инструкцией – своеобразным гайдом, который поможет осуществить грамотный и беспроблемный монтаж. Чуть ниже вы сможете ознакомиться с 3-х ступенчатой инструкцией по установке. Приятного чтения! Электронный каталог накладных раковин на сайте https://www.kupatika.ru/.

Оглавление:

Подготовка столешницы Установка раковины Установка сифона и смесителя Заключение

Подготовка столешницы

Самое-самое главное – заранее запастись инструментами, и подготовить поверхность к проведению монтажа конструкции. Для того чтобы проверить наличие необходимых инструментов, воспользуйтесь следующим послужным списком:

канцелярский нож;

тангит унилок;

сифон;

линейка;

карандаш или маркер;

спирт/ацетон;

циркуль;

инструмент для проделывания отверстия в столешнице (зависит от материала, из которого изготовлена сама столешница);

гаечный ключ (размер подбирается индивидуально, исходя от диаметра соединительных частей системы);

плоскогубцы;

герметик.

Внимание! Перекройте подачу воды перед началом проведения демонтажа или монтажа!

Следующим шагом для правильного выполнения подготовки места под установку можно назвать вырезание посадочного места под раковину и смеситель. Сделать это – достаточно просто, если запастись необходимыми инструментами – циркулем, линейкой, карандашом и инструментом для создания идеального отверстия. Вам потребуется: замерить диаметр излива, а также основания смесителя (если вы планируете установить его на столешницу), создав отверстия немного меньше, чем результаты, которые у вас получились. Используйте спирт или ацетон, чтобы удалить остатки маркера с поверхности перед установкой. Если в мебели имеются полочки, вам потребуется проделать ещё ряд отверстий, но уже меньшего диаметра (для отвода жидкости + подачи воды).

Установка раковины

Монтаж самой накладной раковины – простая работа, которую можно выполнить всего за 15 минут, естественно, если столешница уже подготовлена под установку. Для этого достаточно разместить само основание на поверхности столешницы, чтобы излив раковины совпадал с отверстием в столешнице. Если ваша модель раковины не плотно прилегает к основанию, необходимо воспользоваться прозрачным герметиком. Далее – строго по инструкции, изложенной ниже!

Установка сифона и смесителя

Пошаговый гайд – то, что поможет значительно сократить время, потраченное на установку. Строго соблюдая каждый аспект, вас гарантированно ждет успех!

1. Соберите сифон, используя инструкцию, поставляемую в комплекте. Обращайте внимание на то, какой стороной размещены прокладки. Малейшее отклонение – гарантия появления протечек.

2. Плотно соедините нижнюю часть сифона со столешницей и раковиной, закрепив металлическую решетку с основанием (шуруп поставляется в комплекте).

3. Отрегулируйте длину гофрированной трубы, вставив трубу стока в водоотводную систему.

4. Займитесь подключением смесителя, проведя монтаж шлангов подачи воды в водопроводную систему. Для этого используйте гаечный ключ или плоскогубцы, предварительно обмотав тангит унилок на основании соединительного переходника (это позволит предотвратить протечку, играя роль уплотнителя соединения).

5. После подключения к водопроводу, осуществите монтаж двух металлических трубок в основание смесителя, попутно закрепив его на столешнице.

Заключение

Завершая повествование на тему установки накладной раковины на столешницу, мы хотим отметить, что несмотря на ряд сложностей, установка может пройти достаточно быстро и беспроблемно. Всё, что вам потребуется – соблюдать изложенные правила, а также использовать все необходимые инструменты. Только так вы сможете добиться поставленной цели – установить смеситель с раковиной самостоятельно. Но, в случае, если что-то пошло не так, лучше воспользуйтесь помощью профессионального сантехника. Так и нервы сэкономите, и ничего не поломаете. Хорошей работы и прекрасного настроения!

Материал подготовлен компанией Купатика.ру

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.