Тело мужчины обнаружено рядом с поврежденной машиной в кювете под Дзержинском Происшествия

Фото: dzertv.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тело мужчины обнаружено рядом с поврежденной машиной в кювете под Дзержинском 13 февраля 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Местные жители обратились к правоохранителям около 07:45 и сообщили, что в районе дома №14 по улице Советской поселка Желнино лежит мужчина без признаков жизни. Рядом находится иномарка, поврежденная в ДТП.

По предварительной информации, около 22:30 накануне водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на препятствие. После этого автомобиль съехал с дороги в кювет. Водитель из него выбрался.

Как сообщили в УМВД России по Дзержинску, видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не было.

В настоящее время следственным отделом проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.