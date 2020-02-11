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Общество

Начало следующей недели встретит нижегородцев дождем и теплом до +4°

14 февраля 2020 03:21  [30] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Теплая и дождливая погода ожидается в Нижегородской области в начале следующей недели. Об этом сообщают синоптики центра "Фобос".

В ночь с воскресенья на понедельник 17 февраля прогнозируется 0°…+2°, днем ожидается небольшой дождь и +2°...+4°. При этом скорость ветра будет сильной и достигать 17 м/с.

Сегодня - 14 февраля, прогнозируется пасмурная погода с температурой от -4° до -6° и слабым ветром. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

15 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, небольшой снег, местами дымка. Ночью прогнозируется -5°...-7°, а днем от 0° до -2°.

В воскресенье 16 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, ночью -1°...-3°, днем от 0°до -2°.

А в понедельник температура воздуха достигнет плюсовых значений, как ночью, так и днем.

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