Продолжается приём заявок для участия в ежегодном конкурсе «Инвестиционный проект года»

Правительство Нижегородской области в лице министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области приглашает компании, реализующие проекты на территории региона, принять участие в ежегодном конкурсе «Инвестиционный проект года».
Данный конкурс проводится в целях повышения инвестиционной привлекательности Нижегородской области, формирования каналов прямой и обратной связи инвесторов и Правительства, а также дает возможность отметить наиболее значимые для региона инвестиционные проекты в различных отраслях экономики, которые стартовали или были реализованы в течение календарного года.
Участники конкурса оцениваются по 8 номинациям:
При выборе победителей основным критерием является не только объем привлечённых инвестиций или масштабность проекта, важна также его социальная значимость для района или города. Мы ценим каждого инвестора — независимо от того, насколько много он вкладывает в проект. Приём заявок открыт до 1 марта на сайте http://investment-project-nnov.ru/.
Будем рады видеть Вас в числе соискателей нашей премии!
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