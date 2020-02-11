Продолжается приём заявок для участия в ежегодном конкурсе «Инвестиционный проект года»

Правительство Нижегородской области в лице министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области приглашает компании, реализующие проекты на территории региона, принять участие в ежегодном конкурсе «Инвестиционный проект года».

Данный конкурс проводится в целях повышения инвестиционной привлекательности Нижегородской области, формирования каналов прямой и обратной связи инвесторов и Правительства, а также дает возможность отметить наиболее значимые для региона инвестиционные проекты в различных отраслях экономики, которые стартовали или были реализованы в течение календарного года.

Участники конкурса оцениваются по 8 номинациям:

«Инвестиционный проект года в сфере промышленного производства»; «Инвестиционный проект года в сфере модернизации промышленного производства»; «Инвестиционный проект года в сфере сельскохозяйственной отрасли»; «Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости»; «Инвестиционный проект года в сфере услуг»; «Инвестиционное начинание года»; «Самый инвестиционно гостеприимный район (городской округ)». Также есть специальная номинация «Инвестиционная инициатива года», к участию в которой принимаются проекты социальной направленности.

При выборе победителей основным критерием является не только объем привлечённых инвестиций или масштабность проекта, важна также его социальная значимость для района или города. Мы ценим каждого инвестора — независимо от того, насколько много он вкладывает в проект. Приём заявок открыт до 1 марта на сайте http://investment-project-nnov.ru/.

Будем рады видеть Вас в числе соискателей нашей премии!