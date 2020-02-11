Нижегородский "Сокол" начал сборку первого самолета Ил-114-300 Экономика

Начало сборки самолета Ил-114-300 на Соколе Фото: ОАК

Нижегородский авиазавод "Сокол" (филиал РСК "МиГ" в составе "Объединенной авиастроительной корпорации" - ОАК) приступил к сборке первого самолета Ил-114-300. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

Речь идет только об агрегатной сборке первого самолета по серийным технологиям. Сейчас "Сокол" начал изготавливать отсеки фюзеляжа первого самолета Ил-114-300. Целиком самолет будут производить предприятия ОАК - заводы "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (Воронеж) и "Авиастар-СП" (Ульяновск).

Авиазавод "Сокол" займется выпуском отсеков фюзеляжа нового пассажирского самолета. Всего нижегородский авиазавод построит семь таких отсеков. После этого они будут переданы для окончательной сборки.

Финальная сборка воздушного судна состоится на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина.

Как пояснили в пресс-службе, РСК "МиГ" в 2019 году потратила на подготовку производства Ил-114 более 400 млн рублей. В частности, на заводе "Сокол" состоялась реконструкция корпуса по сборке отсеков фюзеляжа.

СПРАВКА:

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. На самолет Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, который обеспечивает взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО, то есть допускается посадка при дальности видимости на ВПП не менее 300 метров и высоте принятия решения не менее 30 метров.

Двигатели самолета обеспечивают дальность полета с максимальным числом пассажиров до 1900 км. Шасси Ил-114-300 позволяют осуществить посадку на необорудованные аэродромы.