Питерские заметки": новости и происшествия Санкт-Петербурга

Жителей Санкт-Петербурга оповестили о начале строительства новой скоростной трассы. Проект магистрали планируется в Пушкинском районе.



Известно, что трассу назовут "Южной широтной магистралью". Об этом узнали 11 февраля, когда комитету по градостроительству и архитектуре передали необходимые документы.



"Мы подразумеваем, что проект позволит отсоединить магистраль от Волхонского шоссе и пересечет Софийскую улицу и Московское шоссе." — Проинформировал специалист из "Город и транспорт" Виктор Орлов.



Эксперты думали над этим с 2005 года. Строительство новой скоростной трассы было запланировано для улучшения транспортной ситуации в живом районе Северной столицы.



"Вообще, это очень волнительно для нас, ведь Южная широтная магистраль — первый путепровод города через активное движение. Главная проблема сейчас — переезды мешают нормальному проезду в районе." — Рассказывает Орлов.



Конкретный бюджет на постройку неизвестен, но некоторые источники сообщают о сумме порядка 7,5 миллиарда рублей. Министерство транспорта города Санкт-Петербурга согласно выделить 13 миллиардов рублей на 2020–2024 годы, а часть средств будет запрошена Смольным из Государственного бюджета.

Новости о проекте будут размещены на сайте "Питерские заметки"

Администрация СПб обсуждает возможное строительство канатной дороги над Невой рядом со станцией метро "Пролетарская". Проект не только привлечет еще больше туристов, но и решит проблему транспортного сообщения Санкт-Петербург — Кудрово, ведь попасть в этот пункт сейчас можно лишь через две улицы. До решения властей канатная дорога в качестве способа передвижения из одного населенного пункта в другой использовалась только в Москве и Нижнем Новгороде.

До этого власти сообщали и о предстоящем появлении канатной дороги Санкт-Петербург — метро "Улица Дыбенко".

"Это не так сложно, ведь у нас есть помощник — инвестор. Мы проанализировали возможности и рады сообщить, что реализовать проект несложно. Канатную дорогу строители проведут на высоте пятьдесят метров. Предполагается, что это будет отличной заменой метро. Протяженность маршрута составит всего 4 километра."

Компания "Росинжиниринг" — хороший кандидат на инвестора, так как участвовала в строительстве сочинских олимпийских объектов.

Сроки выполнения работ пока остаются неопределенными.

Источник: https://piterskie-zametki.ru/

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