Отличные места для отдыха с семьей в Крыму

Крым – удивительное место. Каждый год сюда приезжают толпы туристов, чтобы насладится красотой этого края. Здесь потрясающий горный воздух, морской бриз и белоснежный песок. Вопрос с размещением при организации отдыха всегда стоит на первом месте. Вашему вниманию предлагается три варианта размещения в Ялте и Алуште.

Парк-отель Марат Крым

Располагается Парк-отель Марат Крым, г. Ялта, пос. Гаспра. От самой Ялты – это в 10 км. Большую часть отеля занимает парковая зона. Здесь очень тихо и уютно. Для отдыха с семьей это лучший вариант. Гостей встречают современные номера, в которых есть все необходимое для комфортного проживания, несколько бассейнов, кафе и баров. Вечером можно посетить сауну или отдохнуть на пляже. Ваш досуг скрасят игровые площадки и аниматоры.

Отдых будет комфортным в этом заведении и летом, и зимой. Здесь идеальное место для того, чтобы отдохнуть от городской суеты и уединиться с природой. Питание отель предлагает по системе «шведский стол». Если у вас есть особые предпочтения, то вы можете их указать при заезде. Этот парк-отель может посоревноваться с лучшими турецкими гостиницами.

Отель «Бристоль»

Если вы предпочитаете всегда находится в центре событий, то этот Отель «Бристоль» Ялта для вас. Он расположен в самом центре города и имеет статус 3 звезды. Корпус соединил в себе архитектуру 19 века и комфорт современной жизни. Номера здесь достаточно просторные и практически каждый имеет выход на лоджию. Вечером особенно можно оценить закаты и виды с этого балкона.

«Golden Resort»

Это заведение находится в Алуште на самом берегу Черного моря. На его территории разместился большой парк, площадь которого составляет порядка 3 га. Развлечений здесь масса: спа-комплекс, спортивные площадки, бассейны, кафе, бары, рестораны, аниматоры. КК «Golden Resort» Алушта работает по системе «все включено». Это значит, что вам не нужно беспокоится, все уже включено в стоимость вашего номера. Здесь по-настоящему можно насладиться беззаботным отдыхом.

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