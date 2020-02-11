Пластиковые флаконы: их преимущества и использование

Чаще всего пластиковые флаконы встречаются в косметической отрасли. Поэтому она должна соответствовать всем нормам качества и быть привлекательной для потребителей. Когда покупатель выбирает крем, то в первую очередь обращает на упаковку и ее оформление. Именно по дизайну он запомнит ваш бренд и узнает его среди сотни других производителей. Поэтому важно для своей компании выбрать качественный флакон из пластика.

Где еще используется такая упаковка?

Прежде всего флакон защищает продукцию от механических повреждений. Это его главное назначение. Поэтому сфера использования довольно обширная:

Парфюмерия: туалетная вода, спреи, духи.

Медицинская продукция: антисептики, капли, лекарства в форме спрея, таблетки и т.п.

Косметическая продукция: крема, лосьоны, молочко, шампуни.

Флаконы дополнительно для удобства потребителей могут быть оборудованы диспенсерами, пульверизаторами, спреями, капельницами или другими дозаторами.

Основные преимущества флаконов из пластика

Благодаря использованию пластика решились многие проблемы.

Облегчилась транспортировка. Раньше использовали исключительно стеклянную тару. Пластик же более легкий и менее хрупкий, что гарантирует полную безопасность при перевозке грузов.

Вариантов дизайна стало намного больше. Он может быть любой, разного размера, формы и цвета.

Пластик - экологичный материал и не выделяет вредных веществ. Свойства товара не изменятся за весь срок хранения.

Стоимость упаковки из пластика намного дешевле.

Долговечное использование и химическая устойчивость.

Это далеко не все преимущества. К этому списку можно добавить разные варианты объема тары. Это очень удобно, так как можно использовать стандартные размеры или индивидуально подобранные для вашей продукции. Пластик - прозрачный материал. Его используют в своем естественном виде или окрашивают в любой другой цвет. Еще одной привлекательной характеристикой можно назвать безопасность в использовании.

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