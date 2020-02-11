Как выбрать платье под тип фигуры?

Каждая девушка хочет выглядеть безупречно. Подбирать наряды довольно просто, если знать свой тип фигуры. Для начала встаньте перед зеркалом и внимательно рассмотрите себя. Собственно, все женские фигуры можно разделить на 5 видов:

Яблоко. Если вы наблюдаете плохо выраженную талию, живот, а ширина плеч и бедер равна, то определенно этот тип ваш.

Треугольник или по-другому называют такой тип груша. В данном случае талия хорошо видна, плечи узкие, а бедра наоборот широкие.

Перевернутый треугольник – плечи широкие, но узкие бедра и талия.

Равные пропорции тела характерны для типа прямоугольник.

Если талия узкая и хорошо видна, но бедра и плечи одинаковые, то этот тип называется песочные часы.

После того, как тип фигуры выбран, можно приступать к подбору платьев. Девушкам с типом фигуры «яблоко» нужно выбирать платья, которые хорошо подчеркнут силуэт, но при этом его не нужно прорисовывать до мельчайших подробностей. Недостатки нужно прикрыть, а красивые ноги приоткрыть. Отлично подойдут платья типа трапеции, платья-рубашки, с запахом или прямого кроя.

Пропорции типа груша считаются самыми женственными. В этом случае платье нужно подбирать индивидуально. Важны такие параметры как рост, талия и объем груди. Девушкам с такой фигурой достаточно сложно выбрать наряд, но возможно. Самое главное правило: расширить плечи, от бедер увести внимание и визуально нужно приподнять грудь.

Девушкам с фигурой типа перевернутый треугольник легко можно позволить носить обтягивающие платья и даже мини. Но в этом случае нужно уводить внимание от плеч и груди. Не нужно декорировать верх одежды сборками или объемными элементами. Лучше всего подобрать V-образный вырез или асимметричное декольте.

Девушкам-прямоугольник лучше отдавать предпочтение платьям с заниженной талией. Для коррекции фигуры можно использовать яркие оттенки. Складками, широкими поясами декорировать одежду ниже талии. Фигура «песочные часы» не нуждается в особой коррекции. Красивый наряд можно подобраться на сайте Likewear. Здесь собраны коллекции разных брендов, поэтому вы точно найдете что-то по своему вкусу.

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