Часто предприниматели задают один и тот же вопрос: для чего нужна регистрация торговой марки? Ведь бизнес и так существует успешно несколько лет, и еще столько же будет существовать. Возможно вам повезет, и вы не нарветесь на недобросовестных конкурентов, но гарантировать это никто не может.
Все дело заключается в том, что любое юрлицо или физлицо может свободно зарегистрировать вашу торговую марку на себя. Тем самым он просто присвоит вашу репутацию себе, которую может вы зарабатывали годами. Вторая опасность заключается в том, что после регистрации, новый владелец сможет уже на вас подать в суд и привлечь к уголовной или административной ответственности.
Встречаются на практике и противоположные ситуации, когда компания работает под чужим именем. Может это произошло совсем неосознанно, но не освободит от ответственности. Владелец торговой марки может потребовать возместить ущерб, который был нанесен в результате использования чужого имени.
Еще часто встречаются такие ситуации, когда партнеры расходятся или организуют дочерние предприятия. По сути они становятся конкурентами друг другу. И тут начинается перетягивание одеяла. Каждый из них считает себя правопреемником. Такие войны могут длится вечно. В таких случаях нужно мириться либо есть риск остаться вообще ни с чем.
Регистрация торговой марки решает все эти спорные моменты. Прежде всего владелец получает:
Имея торговую марку, вы сможете запустить качественную рекламную компанию и выделить свой товар среди других. Помочь преодолеть все этапы регистрации поможет компания https://profitmark.net.
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