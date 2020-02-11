Для чего нужна регистрация торговой марки?

Часто предприниматели задают один и тот же вопрос: для чего нужна регистрация торговой марки? Ведь бизнес и так существует успешно несколько лет, и еще столько же будет существовать. Возможно вам повезет, и вы не нарветесь на недобросовестных конкурентов, но гарантировать это никто не может.

Все дело заключается в том, что любое юрлицо или физлицо может свободно зарегистрировать вашу торговую марку на себя. Тем самым он просто присвоит вашу репутацию себе, которую может вы зарабатывали годами. Вторая опасность заключается в том, что после регистрации, новый владелец сможет уже на вас подать в суд и привлечь к уголовной или административной ответственности.

Встречаются на практике и противоположные ситуации, когда компания работает под чужим именем. Может это произошло совсем неосознанно, но не освободит от ответственности. Владелец торговой марки может потребовать возместить ущерб, который был нанесен в результате использования чужого имени.

Еще часто встречаются такие ситуации, когда партнеры расходятся или организуют дочерние предприятия. По сути они становятся конкурентами друг другу. И тут начинается перетягивание одеяла. Каждый из них считает себя правопреемником. Такие войны могут длится вечно. В таких случаях нужно мириться либо есть риск остаться вообще ни с чем.

Регистрация торговой марки решает все эти спорные моменты. Прежде всего владелец получает:

Исключительное право на пользование торговой маркой. После прохождения всех процедур вы становитесь обладателем на законных основаниях. Теперь никакие третьи лица не смогут предъявить претензии на пользование.

Только владелец сможет маркировать продукцию торговой маркой. Это дает преимущественное положение.

Это позволит выделить свою продукцию среди других. Товары, которые имеют свою марку, продаются намного лучше, чем безымянные.

Имея торговую марку, вы сможете запустить качественную рекламную компанию и выделить свой товар среди других. Помочь преодолеть все этапы регистрации поможет компания https://profitmark.net.

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