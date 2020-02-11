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Для чего нужна регистрация торговой марки?

14 февраля 2020 10:29  [55]

Часто предприниматели задают один и тот же вопрос: для чего нужна регистрация торговой марки? Ведь бизнес и так существует успешно несколько лет, и еще столько же будет существовать. Возможно вам повезет, и вы не нарветесь на недобросовестных конкурентов, но гарантировать это никто не может.

Все дело заключается в том, что любое юрлицо или физлицо может свободно зарегистрировать вашу торговую марку на себя. Тем самым он просто присвоит вашу репутацию себе, которую может вы зарабатывали годами. Вторая опасность заключается в том, что после регистрации, новый владелец сможет уже на вас подать в суд и привлечь к уголовной или административной ответственности.

Встречаются на практике и противоположные ситуации, когда компания работает под чужим именем. Может это произошло совсем неосознанно, но не освободит от ответственности. Владелец торговой марки может потребовать возместить ущерб, который был нанесен в результате использования чужого имени.

Еще часто встречаются такие ситуации, когда партнеры расходятся или организуют дочерние предприятия. По сути они становятся конкурентами друг другу. И тут начинается перетягивание одеяла. Каждый из них считает себя правопреемником. Такие войны могут длится вечно. В таких случаях нужно мириться либо есть риск остаться вообще ни с чем.

Регистрация торговой марки решает все эти спорные моменты. Прежде всего владелец получает:

  • Исключительное право на пользование торговой маркой. После прохождения всех процедур вы становитесь обладателем на законных основаниях. Теперь никакие третьи лица не смогут предъявить претензии на пользование.
  • Только владелец сможет маркировать продукцию торговой маркой. Это дает преимущественное положение.
  • Это позволит выделить свою продукцию среди других. Товары, которые имеют свою марку, продаются намного лучше, чем безымянные.

Имея торговую марку, вы сможете запустить качественную рекламную компанию и выделить свой товар среди других. Помочь преодолеть все этапы регистрации поможет компания https://profitmark.net.

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