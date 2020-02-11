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Бизнес

Нижегородским предпринимателям предложили получить льготные кредиты под 8,5% по программе "1764"

14 февраля 2020 14:15  [100] Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

В 2020 году расширится круг участников программы льготного кредитования бизнеса "1764". Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин по итогам встречи с предпринимателями Дзержинска в центре "Мой бизнес".

Евгений Люлин напомнил, что "Мой бизнес" в Дзержинске стал одним из первых подобных центров в регионе, с момента его открытия обратились уже более 800 предпринимателей.

"Хочу отметить, что в 2020 году фонд региональной гарантийной организации будет увеличен на 48 млн рублей, потому что потребность у бизнеса в этом виде поддержки велика. У многих предпринимателей нет возможности обеспечить залог для получения кредита на развитие. Региональный гарантийный фонд поможет решить эту задачу. В 2020 году расширится и круг предпринимателей, которые смогут получить льготные кредиты под 8,5% по программе "1764". Теперь можно будет рефинансировать кредиты, взятые ранее по рыночным ставкам. Главное условие – заемные средства надо потратить на развитие, то есть на инвестиционный проект", - сообщил Евгений Люлин.

По словам гендиректора "Окапол" Дмитрия Огородцева, он пришел на встречу с вице-губернатором в "Мой бизнес" не только с вопросом о дефиците высококвалифицированных кадров для своей развивающейся компании, но и с предложениями по развитию промышленного парка "Заря".

Напомним, по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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