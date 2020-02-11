Фестиваль боевых искусств пройдёт в Нижнем Новгороде 16 февраля Спорт

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

IX фестиваль боевых искусств, посвященный 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и памяти кавалера Ордена Мужества, морского пехотинца Андрея Сошелина, состоится 16 февраля 2020 года в нижегородском Дворце спорта "Заречье". Об этом рассказали в пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Фестиваль является единственным подобным турниром в Нижегородской области, участие в котором для бойцов и учащихся школ бесплатное. В прошлом году турнир собрал более трехсот участников – представителей различных видов боевых искусств. Среди приглашенных гостей – родители героев, руководители областной и городской администрации, общественных патриотических организаций, ветераны боевых действий.

В пресс-службе кинокомпании отметили, что турнир считается единственным спортивным мероприятием в Нижегородской области по количеству представленных единоборств. В программу включены соревнования по боевому самбо, греко-римской борьбе, карате, кобудо.

Организаторами ежегодного фестиваля выступают Дворец Спорта "Заречье" при содействии Нижегородской региональной общественной организации "Федерация самбо Нижегородской области", Нижегородской областной общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана", Нижегородской областной общественной организации ветеранов морской пехоты "Варяг" и кинокомпании "Союз Маринс Групп". Мероприятие проводится с официального разрешения управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В этом году принять участие в фестивале планируют более 300 спортсменов профильных школ области в возрасте от 8 до 36 лет, а также воспитанники военно-спортивных клубов. По итогам соревнований будут разыграны более ста комплектов наград.

"За несколько лет существования турнир из соревнований городского уровня превратился в событие регионального масштаба. В число его участников стремятся попасть лучшие юные спортсмены из различных спортивных федераций и объединений, а судьями выступают специалисты высших категорий. Каждый победитель в своем направлении боевых искусств отправится на региональные и всероссийские чемпионаты", - отметили организаторы.

Начало соревнований в 11:00. Торжественное открытие в 12:00.

Место проведения: дворец спорта "Заречье" (ул. Арктическая, 7).



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