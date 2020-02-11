Нижегородские предприниматели смогут пройти бесплатное обучение в "Анкудиновке" Бизнес

Фото: технопарк "Анкудиновка"

Нижегородские предприниматели смогут пройти обучение в Startup-академии технопарка "Анкудиновка". Об этом сообщили в региональном минпроме.

"Такие курсы - это реальный шанс для предпринимателей и статаперов бесплатно получить необходимые знания, которые помогут развить бизнес, научат успешному ведению переговоров и повысят эффективность управленческой деятельности", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Важно, что образовательные программы были сформированы сотрудниками технопарка с учетом того огромного опыта, который они получили за годы работы по развитию инновационных компаний региона. Неслучайно проект был не просто отмечен на федеральном уровне, а рекомендован минэкономразвития РФ для реализации всем организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства страны в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Ну, а у нижегородцев есть эксклюзивная возможность получить эти знания от непосредственных создателей проекта", - добавил Глеб Никитин.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что Startup-академия технопарка "Анкудиновка" - это курсы повышения квалификации для представителей бизнеса, менеджмента, инфраструктуры поддержки МСП и просто всех желающих, кто стремится "прокачать" собственные личностные и профессиональные навыки.

"Занятия в Startup-академии начнутся совсем скоро – в конце февраля. В программе обучения: деловой английский, маркетинг инноваций и технология межличностных коммуникаций. Кроме необходимых знаний, выпускники курсов получат сертификаты государственного образца о повышении квалификации", - рассказал министр.

Как отметил руководитель технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев, помимо лекционной части, курсы включают в себя практические занятия, семинары, а также дискуссии.

Заявку на участие в образовательной программе необходимо направить по электронной почте на адрес: econom1@bi-clever.ru.

Напомним, с 2019 года технопарк "Анкудиновка" - региональный оператор Фонда "Сколково", что даёт нижегородским инновационным компаниям возможность получать комплексную поддержку Фонда непосредственно в Нижнем Новгороде. По итогам 2019 года технопарк вошел стал одним из двух лучших региональных операторов Фонда Сколково.

Напомним также, что по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".