Эксперт-клуб ФоРГО проведет дискуссию, посвященную поправкам к Конституции РФ Политика

Нижегородский филиал Фонда развития гражданского общества совместно с партнерами проведет в Нижнем Новгороде очередное заседание Эксперт-клуба. Об этом сообщает пресс-служба филиала Фонда.

Тема дискуссии: "Принятие поправок к Конституции России: процедуры и инструменты"

Участникам дискуссии будет предложено обсудить следующие вопросы:

1.Вопросы институциализации процесса принятия поправок к Конституции.

2.Вопросы информационного обеспечения процесса конституционной модернизации.

3.Вопросы обеспечения плебисцитарности процесса принятия поправок к Конституции.

В дискуссии примут участие известные нижегородские эксперты: юристы, политологи, социологи, а также представители институтов власти и общественных организаций.

Заседание Эксперт-клуба пройдет 18 февраля 2020 года, в 13:00, в конференц-зале "Горький" отеля "Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin" (Нижний Новгород, пл.Театральная, д.1).

Информационными партнерами проекта являются нижегородские информагентства – "НТА-Приволжье", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "НИА-НН", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО". Вход для журналистов свободный.