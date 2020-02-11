Последние новости рубрики Бизнес
14 февраля 2020 16:45  [70] Усадьбу Равкинда на Покровке выставили на продажу и предлагают сделать там торговый центр
14 февраля 2020 16:27  [72] Нижегородские предприниматели смогут пройти бесплатное обучение в "Анкудиновке"
14 февраля 2020 16:23  [73] "День поставщика" для предпринимателей пройдет в нижегородском технопарке 26 февраля
14 февраля 2020 14:15  [177] Нижегородским предпринимателям предложили получить льготные кредиты под 8,5% по программе "1764"
14 февраля 2020 11:01  [377] Цифровые экраны SCG транслируют слово "Любовь" в честь праздника влюбленных
13 февраля 2020 18:26  [955] Нижегородская область будет поставлять медоборудование Республике Сербской
13 февраля 2020 14:29  [468] Банк "Открытие" начинает выдавать ипотеку клиентам с дальневосточной пропиской под 2% годовых
13 февраля 2020 14:22  [449] Сахалин хочет перенимать нижегородский опыт повышения производительности труда
13 февраля 2020 12:51  [561] Лучшие сантехники из компании "Управдом-Центр" бесплатно помогли многодетным семьям Дзержинска
12 февраля 2020 18:19  [1019] "Россети" приступают к созданию "Умных сетей" в Нижегородской области
Бизнес

Усадьбу Равкинда на Покровке выставили на продажу и предлагают сделать там торговый центр

14 февраля 2020 16:45  [70] Бизнес

Фото: из объявления

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объект культурного наследия регионального значение "Усадьба купца Равкинда" на ул. Большой Покровской,42 в Нижнем Новгороде выставили на продажу. Объявление размещено на сайте gipernn.ru.

Обозначенная стоимость - 75 млн рублей.

Здание площадью 350 кв.м. имеет два этажа. Разрешенное использование – общественное питание. Отметим, что в здании долгое время располагались бургерные.

В качестве возможного использования авторы объявления предлагают арендный бизнес, кафе, ресторан, магазин или даже небольшой торговый центр.

СПРАВКА:

Иосиф Равкинд (1848 – после 1917) – купец I гильдии, еврей. В 1890 году поселился в Нижнем Новгороде и открыл посадную мастерскую по изготовлению заготовок для обуви. В 1894 году на арендованной у наследников Шереметевых земле в селе Богородское построил кожевенный завод с паровым двигателем мощностью 15 л. с.

Равкинд также стал одним из основоположников промышленного производства в Нижегородской губернии "гамбургского товара" – особого сорта заграничной обуви. В 1910-е годы был создан торговый дом "Равкинд и Сын", затем товарищество "Равкинд и К".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph