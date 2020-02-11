Усадьбу Равкинда на Покровке выставили на продажу и предлагают сделать там торговый центр Бизнес

Фото: из объявления

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объект культурного наследия регионального значение "Усадьба купца Равкинда" на ул. Большой Покровской,42 в Нижнем Новгороде выставили на продажу. Объявление размещено на сайте gipernn.ru.

Обозначенная стоимость - 75 млн рублей.

Здание площадью 350 кв.м. имеет два этажа. Разрешенное использование – общественное питание. Отметим, что в здании долгое время располагались бургерные.

В качестве возможного использования авторы объявления предлагают арендный бизнес, кафе, ресторан, магазин или даже небольшой торговый центр.

СПРАВКА:

Иосиф Равкинд (1848 – после 1917) – купец I гильдии, еврей. В 1890 году поселился в Нижнем Новгороде и открыл посадную мастерскую по изготовлению заготовок для обуви. В 1894 году на арендованной у наследников Шереметевых земле в селе Богородское построил кожевенный завод с паровым двигателем мощностью 15 л. с.

Равкинд также стал одним из основоположников промышленного производства в Нижегородской губернии "гамбургского товара" – особого сорта заграничной обуви. В 1910-е годы был создан торговый дом "Равкинд и Сын", затем товарищество "Равкинд и К".