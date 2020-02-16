Нижегородец получил 6 лет колонии за сбыт 6 кг наркотиков Происшествия

Нижегородец получил 6 лет колонии за сбыт 6 кг наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 февраля 2020 года.

Богородским городским судом Нижегородской области вынесен приговор в отношении 27-летнего ранее не судимого жителя Нижнего Новгорода. Он признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Судом установлено, что с января по июнь 2019 года нижегородец через сеть Интернет приобрел посуду, оборудование и химические реактивы, необходимые для изготовления наркотических средств, а также денежные средства на расходы по организации преступного промысла. Затем в арендованном доме в пос. Приозерный Богородского района с июня по июль 2019 года он лично изготовил наркотические вещества двух видов суммарным весом более 6 кг.

Часть произведенных наркотических средств расфасовал в упаковки для последующего сбыта посредством "закладок". Однако довести до конца свой преступный умысел не смог, так как сотрудниками правоохранительных органов был задержан. Изготовленные наркотические вещества изъяты.

Суд назначил ему наказание - 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.