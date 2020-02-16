Металлический ангар сгорел в промзоне Дзержинска Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Металлический ангар сгорел в промзоне Дзержинска. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в металлическом ангаре на Игумновском шоссе в Северной промзоне города поступило 17 февраля 2020 года в 07:48. На место пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова № 2.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит открытое горение ангара по всей площади. Ликвидировать возгорание удалось в 09:20. Общая площадь пожара составила 500 кв.м.

Эвакуация не проводилась, погибших, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К тушению пожара привлекались 30 человек.