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Металлический ангар сгорел в промзоне Дзержинска. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в металлическом ангаре на Игумновском шоссе в Северной промзоне города поступило 17 февраля 2020 года в 07:48. На место пожара были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова № 2.
По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит открытое горение ангара по всей площади. Ликвидировать возгорание удалось в 09:20. Общая площадь пожара составила 500 кв.м.
Эвакуация не проводилась, погибших, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
К тушению пожара привлекались 30 человек.
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