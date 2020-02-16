Люстра в Доме архитектора
Ремонт Дома архитектора планируется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту изменений в закон об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
На проведение ремонтных работ Нижегородская область предусмотрела дополнительные расходы в сумме 10 млн рублей.
"Дом архитектора, в котором на постоянной основе проводятся заседания Градостроительного и Архитектурного советов Нижегородской области, а также организуются круглые столы и общественные слушания по важнейшим вопросам градостроительной политики, в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта", - поясняется в документе.
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