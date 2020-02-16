Как правильно выбрать пансионат для пожилых: основные требования

Пожилые родственники обычно требуют особого ухода, который часто не могут себе позволить. Довольно распространенная ситуация, когда старики сидят в одиночестве дома, никуда не выходя за пределы, наслаждаясь периодическими гостями. Чтобы обеспечить своим престарелым родственникам комфортную и интересную старость, многие в качестве хорошего места выбирают пансионат для пожилых.

Как правильно выбрать пансионат

Выбирая пансионат для своего пожилого близкого, многие родственники сталкиваются с непониманием и осуждением окружающих. Все из-за того, что в России бытует мнение, что отдать своего престарелого родственника в пансионат – это совершить предательство. На самом деле это далеко не так, ведь в пансионате для пожилых часто создаются те необходимые условия, которые требуются для комфортной и счастливой жизни старика.

Сейчас на выбор есть как государственные, так и частные дома престарелых. В первом варианте пациент может отдавать заведению около 75% своих доходов, а его за это обеспечивают всем необходимым. А вот если выбирать частный дом престарелых, то нужно быть готовым выложить кругленькую сумму, особенно если у человека имеются различные заболевания, требующие особого ухода.

Однако, если все же финансы позволяют, иногда разумно отдать предпочтение частному заведению. Все из-за того, что в государственных клиниках персонал часто относится безразлично к пациентам, из-за чего нет необходимых условий.

Кроме того, довольно часто частные пансионаты входят в реестр поставщиков социальных услуг. Согласно этому, частный дом престарелых может принимать у себя пациентов от государства. Уточнить эти моменты лучше всего у руководства самого заведения.

Чтобы подобрать действительно хороший дом престарелых, нужно провести качественный поиск. В первую очередь, нужно изучить сайты заведений, а также отзывы о них. Не рекомендуется доверять исключительно данным на сайте, ведь некоторые недобросовестные пансионаты часто накручивают положительные отзывы. Чтобы провести прозрачное исследование, лучше всего просмотреть отзывы на разных форумах и других специализированных сайтах.

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