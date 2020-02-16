Колоновидные деревья: особенности высадки, преимущества и недостатки

Любой сад или огород тяжело представить без различных растений. Интернет-магазин Megasad предлагает огромный выбор саженцев высокого качества. В ассортименте можно найти саженцы роз, луковицы цветов, ягодные культуры, плодовые деревья и пр. Выбрать саженцы колоновидных деревьев можно на сайте: https://megasad.net/kolonovidnye/.

Особенности колоновидных деревьев

Колоновидные деревья зачастую ниже по размерам от обычных, при этом не имеют боковых побегов. Эта особенность и удлиненная крона стала причиной появления такого названия. Длительность жизни таких деревьев – 15 лет. По истечению этого времени, часть кроны засыхает и дерево перестает плодоносить. Чтобы продлить срок получения урожая, опытные садоводы рекомендуют регулярно проводить обрезку дерева.

Для того чтобы растение прижилось и приносило свои плоды, нужно знать несколько особенностей его посадки и ухода. В первую очередь стоит отметить, что разные сорта деревьев высаживают в разное время. К примеру, некоторые виды лучше приживаются осенью, в тоже время другие разновидности предпочтительнее сажать весной.

Во время покупки саженцев, нужно детально осмотреть основу. Чтобы избежать влагопотерь, на растении не должно быть листиков, а все побеги должны быть созревшие. Если после покупки садовод не планирует сразу же высаживать растение, то корневую систему желательно заранее обмотать влагопроницаемой бумагой, чтобы предотвратить возможное пересыхание.

После высадки саженцев, их необходимо полить теплой водой. В будущем полив проводят уже по мере высыхания грунта. Не рекомендуется заливать растение, ведь из-за этого корни начинают загнивать, а сами плоды осыпаются. Если все же верхушка саженца погибла, то стоит все побеги обрезать, оставив только лучший.

К достоинствам колоновидных деревьев относят:

Компактные размеры.

Простой и легкий уход.

Быстрое появление урожая, в отличие от классических сортов.

Недостатки:

Небольшой срок жизни.

Регулярная подкормка.

Быстрое истощение почвы.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.