Аналитика в маркетинге. Зачем нужна и необходимые инструменты

Аналитика в маркетинге практически всегда визуализируется руководящими лицами как нечто непонятное огромное и скучное. Однако современный digital-подход меняет представления об аналитике для маркетинга – это небольшой объем отчетов и выжимки из массивной статистики. Заказать услуги аналитики маркетинга вы можете на специализированном сайте.

Главное в процессе аналитики определить цель и следователь постепенному расширению задач. Для правильного построения аналитических данных маркетинга важно определить ключевые показатели и начинать именно с них. Что позволит выстроить внутреннюю систему подхода к аналитике. В результате можно получить точные и лаконичные ответы на поставленные вопросы, что в свою очередь полезно для бизнес-планирования, а не анализа ошибок прошлого.

Аналитика в маркетинге опирается только на свежие и проверенные данные имеющие значение в конкретных вопросах бизнеса. Аналитика позволяет не просто получить ответ на поставленный вопрос, а еще и развернутый пофакторный анализ влияния каждого рекламного хода на все показатели доходности в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Аналитика в маркетинге выстраивается на необходимости глубокого и широкого анализа перспектив будущего.

Задача хорошего анализа состоит в решении конкретных проблемных вопросов и получении рекомендаций для устранения больных мест с целью последующего развития.

Основные принципы правильной аналитики от агентства www.fantasyjam.ru:

объективность и гибкость – поиск данных влияющих на решение проблемы с разной точки зрения без учета личностной оценки;

актуальность – аналитический подход должен быть адекватен клиентскому пути на конкретном рынке;

правильность задач – аналитика позволяет осуществить поиск неэффективных каналов и неактуальных сегментов для будущего раскрытия потенциала;

простота – готовые материалы аналитических отчетов должны быть понятны любым пользователям.

Существует большое количество различных методов и способов аналитики, при этом адекватный подход не требует использования всех методов. Любой инструмент можно доводить до совершенства, подгружая дополнительные сведения и создавая сложные системы. Стандартными и наиболее востребованными инструментами, применяемыми компанией www.fantasyjam.ru, являются:

Google Analytics – представляет собой дашборд со сводными показателями статистики. Преимуществами является простота визуального восприятия за счет виджетов. Здесь отсутствует необходимость многократных переключений вкладом, окон и документов. Установка UTM-метки дает возможность слежения за различными каналами рекламы в разрезе сегментов, групп и объявлений. Доступ к рекламному каналу по отметкам открывается без конверсионных процессов по ключевым запросам. Автоматизация отчетов предполагает настройку периодики выгрузки на заданный электронный адрес. Intelligence Events – сообщает о важных событиях в моментах аналитики;

Яндекс.Метрика – это специфический вебвизор доступный для просмотра поведения потребителя. Фильтрация сессий – прекрасно подходит для анализа различных пользователей. Карта кликов – показывает активность клавиш меню и разделы, кнопки и призывы, прочие интересные места. Карта скроллинга – отражает глубину просмотра и конверсионные зоны.

Важно оценивать аналитику в маркетинге на предмет отнесения к реальной обстановке в жизни. Адекватная аналитика требует следующих подходов:

максимальное количество необходимых данных со специальных сервисов;

наличие точных целей и варианты развития событий;

точное соответствие UTM-отметок для разного рода рекламных акций с целью анализа эффективности каналов рекламы.

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