Начались работы по строительству смотровых площадок в "Борском Волгоречье" Общество

Фото: С сайта администрации г.Бор

Администрация Бора объявила аукцион по выбору организации, которая спроектирует смотровую площадку для пространства "Борское Волгоречье". Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

На проектирование администрация намерена направить почти 2,5 млн рублей. Помимо смотровых площадок победитель аукциона должен спроектировать пешехдную лестницу между ними.

Разработчику проекта необходимо предусмотреть установку антивандальных светильников по периметру территории, а также предусмотреть лифт для маломобильных граждан.

По условиям контракта разработку проекта необходимо завершить к 1 июля 2020 года.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, открыв новую площадь Георгия Победоносца на Бору в августе 2018 года, сказал, что сейчас в городе создается новое общественное пространство, за которое проголосовало большинство борчан при выборе объектов для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды.

В перечень этого пространства входит комплексное развитие территории "Борское Волгоречье". В его рамках планируется создать духовно-просветительский центр в составе "Сергиевский слободы", где будут организованы занятия с подрастающим поколением.

"Дальнейшее благоустройство этой территории будет продолжено. Наша главная задача, чтобы туристам было интересно провести время на Бору, задержаться здесь как минимум на день после поездки по канатной дороге", - пояснил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

"Борское Волгоречье" - это территория, так называемых, борских заливных лугов. Сегодня это место хорошо просматривается из кабинки канатной дороги.

"Борское Волгоречье" объединяет два пространства - территорию рядом с канатной дорогой и территорию вокруг сквера с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца. Связь между двумя пространствами будет осуществляться через пешеходные тротуары и велодорожки.

Планируется строительство лестниц от комплекса "Сергиевская слобода" к скверу с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца и от канатной дороги "Бор - Нижний Новгород" до пешеходной аллеи.