Работы по проекту "Оздоровление Волги" завершились на Бору Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Работы по проекту "Оздоровление Волги" завершились на Бору. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Работы велись в рамках национального проекта "Экология".

На борских улицах Рабочая и Подлужная было построено больше шести километров сетей, а также канализационная насосная станция. Это позволило ликвидировать отстойники у 223 жилых домов, куда раньше попадали все хозяйственно-бытовые стоки. Из данных накопителей они вывозились ассенизационными машинами на Борскую центральную канализационно-насосную станцию. Теперь же они направляются по самотечным сетям для очистки на Нижегородскую станцию аэрации.

Стоимость строительства составила 68,5 млн рублей.



Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, работы по федеральному проекту "Оздоровление Волги" в регионе завершены на двух объектах. Всего же в 2019 году в области началась реализация 17 проектов по строительству и модернизации очистных сооружений.

"Сейчас закончены работы на двух небольших объектах. На более крупных они завершатся в этом году. Также начнем реализацию еще минимум трех проектов. Кроме того, из региональной казны мы выделили и также планируем направить еще средства на опережающее проектирование объектов водоснабжения и водоотведения. Это необходимо для того, чтобы включать их в национальный проект и получить федеральные средства на реализацию", - сказал Глеб Никитин.

На проектирование очистных сооружений по федеральному проекту "Оздоровление Волги" из регионального бюджета планируется направить 212,6 млн рублей.

Всего до 2024 года в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Нижегородской области планируется создание минимум 13 объектов водоснабжения, а в рамках проекта "Оздоровление Волги" - строительство и модернизация 69 объектов водоотведения.

Напомним, Глеб Никитин предложил ускорить прохождение согласований при реализации нацпроекта "Экология".

На реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" Нижегородской области выделено 18,8 млрд рублей. Его основная цель - до 2024 года в три раза снизить сбросы загрязненных сточных вод в Волгу.