Особенности МРТ плечевого сустава

МРТ плечевого сустава в Киеве (Украина) – высокоточный способ диагностики состояния сочленения соответствующих костей.

В силу высокой стоимости процедуры мрт плечевого сустава, ее назначают только в случаях, когда не удается получить необходимую информацию о состоянии сочленения костей с помощью традиционного рентгенологического исследования или УЗИ. Противопоказанием процедуры является наличие металлических имплантатов. Кроме того сложности обследования в закрытых контурах возникают, когда пациент страдает клаустрофобией.

Показаниями для МРТ может стать следующее:

Травмирование мышц и связок плечевого сустава, а также подозрения на повреждения хрящей.

Опухолевые внутрисуставные процессы.

Диагностика артритов.

Боли неустановленного генеза в плечевом суставе.

Подготовка и проведение

Особой подготовки к процедуре МРТ не требуется. Разрешается вести привычный образ жизни без каких-либо ограничений. Перед проведением обследования пациенту необходимо снять все металлические украшения, чтобы не ухудшать качество изображения.

Если МРТ проводится с использованием контрастного вещества, то пациенту нельзя употреблять пищу и жидкость за 4-5 часов до обследования. Это минимизирует риски возникновения осложнений. Дополнительно устанавливается наличие возможной аллергии на гадолиний. Если небольшая введенная доза вещества вызвала негативные реакции организма, то обследование отменяется.

Процедура проводится на специальном столе, на который ложится пациент. Чтобы исключить спонтанные движения руки фиксируются ремешками. Для удобства под голову подкладывается мягкий валик. После этого стол задвигается в тоннель с аппаратурой и включается томограф. После окончания обследования пациент отправляется домой.

Никакого дискомфорта во время процедуры не возникает. Пациент может при этом общаться с медперсоналом. Единственное, что важно, так это не делать резких движений, чтобы исключить искажение изображения. Процесс обследования полностью автоматизирован.

Современный метод диагностики практически исключает влияние вредного излучения на организм. Обследование не сопровождается побочными эффектами. МРТ отличается высокой информативностью и позволяет точно поставить диагноз. С помощью высокотехнологичного оборудования удается обнаружить отклонения в сочленениях плечевого сустава.

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