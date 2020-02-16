Выбор демисезонной куртки для девочки

Демисезонная курточка для девочки должна быть комфортной и практичной.

Демисезонной называют верхнюю одежду, которая предназначена для носки в межсезонье. Модели должны защищать от переохлаждения, но также исключать перегрев. Весенние куртки для девочек предлагаются производителями в огромном разнообразии. Поэтому нужно знать, какими критериями следует руководствоваться при выборе одежды.

Прежде всего, при покупке демисезонной куртки для девочки необходимо обращать внимание на материал пошива. Оптимальными считаются следующие ткани:

Плащевка. Она может изготавливаться как исключительно из натурального сырья. так и с добавлением синтетических нитей. Во втором случае повышается износостойкость одежды и упрощается уход за ней.

Мембранная ткань. Этот материал изготавливаются по специальной технологии. Он отличается водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами, но при этом обладает «дышащими» свойствами.

При пошиве демисезонных курток используются утеплители. Это может быть синтепон, изософт, холлофайбер или тинсулейт. Оптимальная плотность утеплителя для демисезонной верхней одежды приблизительно 100 г/м.

Фасон модели выбирается в соответствии с вкусовыми предпочтениями. Качественно пошитые куртки смотрятся великолепно как приталенного, так и свободного кроя. Сегодня модельеры разрабатывают много интересных и стильных моделей для девочек. Но при этом важно, чтобы одежда была подобрана по размеру. Лучше отдавать предпочтение моделям с капюшоном. Данный элемент при необходимости станет дополнительной защитой от ветра и дождя. Более универсальной является одежда с отстегивающимся капюшоном.

В любой детской одежде должна использоваться высококачественная фурнитура. Прежде всего, при выборе куртки для девочки необходимо проверить работу всех имеющихся застежек. Обязательно в фасоне должен быть предусмотрен ветрозащитный клапан с кнопками. Обязательно на детской курточке должны быть установлены специальные светоотражающие нашивки на рукаве, капюшоне и пр. Чтобы повысить комфортность одежды снизу курток и в области воротника устанавливаются резинки. На рукавах изнутри пришиваются трикотажные резинки.

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