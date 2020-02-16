Выбор демисезонной куртки для девочки

Демисезонная курточка для девочки должна быть комфортной и практичной.
Демисезонной называют верхнюю одежду, которая предназначена для носки в межсезонье. Модели должны защищать от переохлаждения, но также исключать перегрев. Весенние куртки для девочек предлагаются производителями в огромном разнообразии. Поэтому нужно знать, какими критериями следует руководствоваться при выборе одежды.
Прежде всего, при покупке демисезонной куртки для девочки необходимо обращать внимание на материал пошива. Оптимальными считаются следующие ткани:
При пошиве демисезонных курток используются утеплители. Это может быть синтепон, изософт, холлофайбер или тинсулейт. Оптимальная плотность утеплителя для демисезонной верхней одежды приблизительно 100 г/м.
Фасон модели выбирается в соответствии с вкусовыми предпочтениями. Качественно пошитые куртки смотрятся великолепно как приталенного, так и свободного кроя. Сегодня модельеры разрабатывают много интересных и стильных моделей для девочек. Но при этом важно, чтобы одежда была подобрана по размеру. Лучше отдавать предпочтение моделям с капюшоном. Данный элемент при необходимости станет дополнительной защитой от ветра и дождя. Более универсальной является одежда с отстегивающимся капюшоном.
В любой детской одежде должна использоваться высококачественная фурнитура. Прежде всего, при выборе куртки для девочки необходимо проверить работу всех имеющихся застежек. Обязательно в фасоне должен быть предусмотрен ветрозащитный клапан с кнопками. Обязательно на детской курточке должны быть установлены специальные светоотражающие нашивки на рукаве, капюшоне и пр. Чтобы повысить комфортность одежды снизу курток и в области воротника устанавливаются резинки. На рукавах изнутри пришиваются трикотажные резинки.
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