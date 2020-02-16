Выбираем детское постельное белье вместе

Рождение малыша - это момент к которому необходимо подготовится заранее. Особенно если речь идет об обустройстве комнаты для малыша. Помимо выбора качественной кроватки и пеленального комода, необходимо также обратить внимание на постельное белье для младенца. Как выбрать комплект детского постельного белья, вопрос которым задаются многие заботливые мамочки. Очень важно выбрать качественную постель, ведь от решения может зависеть спокойный и комфортный сон малыша и его безопасность.

Как выбрать детскую постель в кроватку для новорожденного?

Что должно быть в кроватке малыша? – вопрос, которым задаются многие мамы. Важно понимать, что это материал который напрямую соприкасается с телом малыша и она должна быть максимально натуральной. В противном случае у крохи могут быть проблемы со сном и аллергия.

В кроватку для новорожденного обычно выбирают такие элементы:

Ортопедический матрас для новорожденных

Комплект постельного белья

Балдахин (исключение, покупка комплекта 8 в 1) и держатель для него

Карманы

Коконы позиционеры

Наматрасник, клеенки

Одеяло, плед

Сменное постельное белье.

Перед тем как ознакомится с критериями на которые стоит обращать внимание при покупке детской постели, стоит уточнить какие виды постельного белья существуют? В интернет магазине Babymax https://babymax.com.ua/postel , Вы можете найти широкий ассортимент комплектов постельного белья для новорожденных типов: 6 в 1 и 8 в 1

Комплектация комплекта 6 в 1 включает в себя: защитные бортики, наволочку, простыню, пододеяльник, одеяло, подушку.

В свою очередь комплекты 8 в 1 включают в себя: защитные бортики, наволочку, простыню, пододеяльник, одеяло, подушку, балдахин (некоторые модели с декоративным бантом сверху), карман.

Общеизвестный факт, что покупая текстиль для новорожденного, необходимо обращать внимание на натуральность материалов. Настоятельно рекомендуем обратить внимание на такие натуральные материалы как:

хлопок – сон малыша будет приятным и комфортным. Главное преимущество: он не скользит и не липнет к телу крохи

ситец – стал популярным среди родителей за счет низкой стоимости

сатин – износостойкий, приятный на ощупь. Крепче нежели ситец

бязь – плотный, хорошо пропускает воздух. Может начать линять, если ткань цветная

лен – плотный, качественный, сложный в уходе

бамбук – прочный, мягкий, обладает противомикробными свойствами.

Стоит обратить отдельное внимание на то как выбрать качественный ортопедические матрас для новорожденного? Перед тем как купить матрас для новорожденного стоит обратить внимание на такие важные параметры:

Жесткость. Все педиатры, практически в один голос утверждают, что матрасик для малыша должен быть жестким и без подушечки. Но как мы все знаем, каждый ребенок индивидуален, потому рекомендуем обратится к педиатру перед тем как выбирать матрасик.

Наполнитель. Как мы уже ранее говорили, чем натуральней материал, тем он будет лучше и безопасней для ребенка. Холлофайбер, например может вызывать аллергию у ребенка. А вот кокосовая койра – наоборот. Она относится к натуральным материалам и является популярным выбором среди молодых родителей.

Чехол. Важная составляющая матраса для новорожденного в плане легкости в уходе. Правило натуральности материалов, сохраняется. Лучше обратите внимание на съёмные чехлы, они легче в уходе.

Безопасность и гигиеничность. Помните, что малыша маленькие ручки, которые могут просунуться в низ кроватки к матрасу и зацепится, например за замок, в итоге ребенок может травмироваться. Исключите все варианты с: грубыми швами, пуговицами, декоративными элементами и замками снаружи матраса. Съемные чехлы – помогут поддерживать гигиену матраса.

Наматрасник, увы, очень часто недооценен молодыми родителями. Но все сомнения о том купить наматрасник или нет, пропадаю если учесть все полезные функции которыми он обладает. Среди них: влагонепроницаемость, отменные впитывающие свойства, безопасность, натуральность, гипоаллергенность и конечно же износоустойчивость.

Подведем итог: основной критерий в выборе детского постельного белья – его натуральность. Внимательно читайте состав, или интересуйтесь у консультантов, чтобы быть уверенным в качестве и натуральности, использованных материалов в матрасике, постельном белье, наматраснике и других атрибутов постельного белья

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