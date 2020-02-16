По единодушному мнению специалистов кроссовки Asics Gel Lyte III являются одними из лучших для занятий спортом и повседневного использования. Всеобщее признание эта модель получила благодаря ряду своих важных достоинств. Даже во время самых длительных прогулок вашим ногам будут обеспечены комфорт и удобство.

О фирме-производителе

Кроссовки выпускает японская компания ASICS, известная как один из крупнейших производителей спортивных товаров. Компания разрабатывает и производит профессиональную обувь и различные аксессуары для многих спортивных дисциплин.

Сердце компании – Научно-исследовательский институт спорта. В нем трудятся более 200 специалистов. Их задачей является изучение и анализ движений человеческого тела для создания новых качественных товаров.

Производимая ASICS обувь пользуется популярностью не только у профессиональных спортсменов. Многие модели, в том числе и Asics Gel Lyte III, с удовольствием приобретают для повседневного использования.

Отличительные особенности модели

Данная модель разработана в 1990 году. При ее создании были использованы лучшие элементы других кроссовок Asics. Отличительной чертой стал необычный раздвоенный язычок, что делает обувь легко узнаваемой среди других моделей.

Комбинированный верх выполнен из гладкой замши и сетчатой ткани. Логотип бренда – полоски из кожи – размещены на боковых сторонах. Оснащенная технологией Gel резиновая подошва гасит удары и обладает отличной амортизацией.

Особую прочность подошве придает резина. Материал обладает повышенной стойкостью к стиранию, что увеличивает срок использования обуви. Даже при интенсивной эксплуатации, кроссовки сохраняют свой внешний вид несколько сезонов.

Для изготовления межподошвы использован амортизирующий полимер. А амортизирующий гель в пятке позволяет чувствовать себя комфортно при ходьбе по самым жестким поверхностям.

Среди других достоинств данной модели можно отметить:

защита стопы – опору пятки и гашение ударов обеспечивает специальная система распределения удара, что значительно снижает риск травм при интенсивном движении;

воздухопроницаемость – при длительных прогулках благодаря дышащему верху ногам никогда не будет жарко;

большое разнообразие цветовых сочетаний позволяет покупателям выбрать обувь, которая отвечает их вкусам и предпочтениям.

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