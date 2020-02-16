Ливневая канализация: основные особенности, монтаж и конструкционные элементы

Во время осадков на придомовой территории может скапливается излишняя влага. Чтобы избежать этого необходима водоотводная система, основная функция которой заключается в отведения излишков воды. Она представляет собой сложную инженерную систему. Подробно о ее особенностях и конструкции мы расскажем в этом материале.

Конструкция

Дождевая канализация включает в себя множество элементов, которые взаимодействуют между собой. К ним относятся такие:

желоба и каналы;

колодцы;

пескоуловители;

ливнеприемник, который можно купить по ссылке https://331.com.ua/dozhdepriemniki-i-reshetki;

канализационные трубы.

Канализация может быть открытой и закрытой. При первом типе излишняя влага впитывается в грунт. При втором влага скапливается в специальном хранилище для воды. В него она поступает по проложенном трубам. Также возможно спроектировать комбинированную канализацию.

Особенности проектирования

К проектированию водоотводной системы обязательно следует привлекать специалистов, которые практикуют комплексный подход. От того, насколько качественно она спроектирована, зависит эффективность отведения излишней влаги с поверхности. При разработке проекта канализации специалисты должны учитывать множество факторов. Главными среди них являются следующие:

приблизительный объем дождевых вод, которые могут оставаться на поверхности;

ориентировочное количество осадков;

рельеф местности;

время прохождения вод до стоков.

Важно, чтобы ливневая канализация была максимально экономичной. Для этого необходимо использовать естественный уклон местности. При этом очень важно соблюдать нормативные требования.

Конструкционные элементы канализации

Обязательным элементом водоотводной системы являются желоба для отвода воды, которые можно приобрести по ссылке https://331.com.ua/sistemy-lineynogo-vodootvoda/plastikovye-lotki. Данные конструктивные элементы изготавливаются из различных материалов. Наиболее популярным является бетон. Он отличается повышенной прочностью, стойкостью к негативному воздействию кислот и щелочей, а также дождевых реагентов.

Для сокращения длины трубопровода используются водоотводные лотки. Они позволяют организовать поверхностный отвод влаги, который достаточно эффективный, но при этом экономичный. Элементы устанавливаются вдоль дороги, возле подъездов к зданиям, около тротуаров.

При проектировании ливневой системы очень важно защитить ее от попадания мусора. Поэтому обязательно необходимо установить мусоросборники и пескоприемники. Во избежание возникновения неприятного запаха необходимо установить сифон. Водоотводной система также может быть укомплектована решетками для чистки обуви от земли. В целом, существуют различные как конструкционные элементы, которые позволяют расширить функционал системы и упростить ее эксплуатацию.

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